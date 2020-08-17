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華為臨時許可今周四到期   手機操作系統或不再獲更新

環球政經 10:47 2020/08/17

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美國商務部於去年5月以「國家安全威脅」將華為列入「實體清單」，美國企業要獲商務部發出的臨時許可，才能與華為繼續做生意。華為的臨時許可將於今周四（13日）到期，但不似過去大半年，臨時許可獲延長簽發，外界估計今周四到期的臨時許可，有可能不獲延期。

華為的臨時許可若不獲延期，其手機海外巿場將受重創。華為手機均使用安卓（Android）操作系統，而此操作系統由美國谷歌（Google）公司提供，雖然谷歌安卓系統屬開放源，但部份系統要手機商付費才能打通使用。

根據外媒Engadget估計，若臨時許可不獲延期，現時擁有華為P30型號或其他完全用上谷歌服務的華為手機，即大部份賣到海外的華為手機，將可能不再獲安卓11或其他任何系統更新。至於華為P40型號手機用戶主要是內地，或能繼續獲華為利用安卓開放源系統去做的更新，影響相對少。

此外，華為新手機即8月13日後出售的，則不能再配用安卓操作系統，華為的對策是採用自家研發的鴻蒙代替安卓，但去年華為美國分公司公共事務副總裁Joy Tan接受英國《金融時報》時坦言，鴻蒙仍然無法取代谷歌的應用程式。

美國國務院於今月初更發起「清理應用程式」（Clean App）計劃，呼籲公司將放在華為手機的應用程式撤除，相信目的是令華為手機不能預載海外的應用軟件，打擊其海外巿場。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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