【阿里巴巴股價】美國制裁憂慮、淡馬錫減持　染藍新貴阿里巴巴股價跌逾1%

▲ 美國總統特朗普指考慮進一步禁制更多中國科技企業，淡馬錫減持，阿里巴巴股價兩面受壓。

阿里巴巴 （09988） 雖成為恒指「染藍」新貴，不過負面消費頻傳，令阿里巴巴股價跌逾1%。美國總統特朗普指考慮進一步禁制更多中國科技企業，更點名阿里巴巴，加上新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）上季減持阿里巴巴 （09988） ADS，令阿里巴巴股價受壓。

根據美國證交會（SEC）最新文件顯示，淡馬錫上季將其所持的阿里巴巴ADS減半至1210萬股，價值約26億美元。同時，淡馬錫上季增持貝萊德595萬股（約3.9%），相當於35億美元，成為貝萊德的最大股東之一。根據彭博資料，淡馬錫為貝萊德第五大股東。

另外，淡馬錫亦增加了百濟神州 （06160） 和中國泰邦生物製品股票。

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編輯：吳敏芳