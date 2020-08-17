【港股市況】恒生指數高開29點 　小米、藥明生物升半成、美團點評跌逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五窄幅上落。美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望美國經濟刺激方案談判進展，道指升34點。恒生指數開報25212點，升29點。獲納入恒指的小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 分別升半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，大熱倒灶的美團 （03690） 跌逾4%。

焦點新聞︰

【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時 最快今日公布

【內銀股危機】郭樹清：今年銀行壞賬或大幅增加 應及早處置不良資產

即市走勢︰

【09︰29】恒大 （03333） 低開5.8%，開報21.1元。恒大發盈警，預期今年上半年核心業務淨利潤及淨利潤有所下跌， 核心淨利潤預期按年下跌37%至193億元人民幣；淨利潤按年下跌46%至147億元人民幣。

【盈喜盈警】恒大發盈警料上半年淨利潤按年跌46%至147億

【09︰28】康希諾生物 （06185） 升11%，開報214元。據內地媒體引述國家知識產權局消息指，康希諾生物及軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已於8月11日被授予專利權，更成為內地首個新冠疫苗專利。

【新冠疫情】康希諾生物及軍科院共同研發新冠疫苗專利獲批 成全國首個專利

【09︰25】人行進行7000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。

【09︰20】恒生指數開報25212點，升29點。獲納入恒指的小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 分別升半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，大熱倒灶的美團 （03690） 跌逾4%。

【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空 信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重

【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎 或無緣恒指成份股

【09︰16】人民幣中間價報6.9362，上調43點子。

【09︰13】即月期指開報25187點，升113點或近0.5%。

【09︰12】新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）上季減持阿里巴巴 （09988） ADS，並增持貝萊德股票。

【阿里巴巴股價】淡馬錫上季減持一半阿里巴巴ADS持股

【09︰05】人行進行500億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【08︰45】恒指黑期升約47點，報25228點；道指期貨升87點，報27879點。

【08︰45】日經225指數跌0.3%，報23211點；南韓KOSPI指數跌1.2%，報2407點。

【08︰11】內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （09618） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。

攜程、京東達成戰略合作 拓展旅遊及電商合作

【08︰00】微軟（Microsoft，美： MSFT）據報除了討論購買字節跳動旗下抖音海外版TikTok於美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務之外，微軟亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

【TikTok拆骨】微軟據報有興趣收購TikTok英國業務

【07︰30】本報接獲消息指，晚市禁堂食時間，會由傍晚6時縮減兩、三個小時，至晚上8時至9時，以方便食肆經營晚市生意，最快今日公布，可留意今早本地餐飲股表現。

【07︰30】道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。

港股ADR收報25096點，跌86點。恒指夜期收報25155點，升81點，低水28點，成交15734張。

道指上周五升34點港股ADR跌86點 紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩