【恒指夜期】夜期異動　8837張成交炒升夜期122點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

中資金融股造好，加上A股大升，帶動恒生指數一度升越25500關，高見25588點，收市升幅收窄至164點，收報25347點。內銀及內險股造好之下，市場即估計是中央即將放水利好股市，除了MLF加碼放出1500億元人民幣外，央視亦於傍晚報道指，國務院常務會議要求深化市場報價利率改革，引導貸款利率下行，正好解釋了今日港股升市。

夜期異動，截至11時35分，夜期抽升122點，不過，夜期成交僅8837張，屬偏少水平。

焦點新聞︰

【京東業績】京東上季經調整利潤增長66% 大勝預期

【藍籌業績】舜宇光學半年多賺24% 收入增長2成

微盟半年經調整淨利潤升77% 收入按年增長46%

康方生物中期虧損飆5.2倍 明年上半年提交多隻新藥申請

滙豐炒上40元？ 專家指傳統股票仍爭1樣東西

【晚市禁堂食】禁堂食本周放寬無望餐飲股照升 政府：正與餐飲業研更嚴格防疫措施（第二版）

施羅德投資：疫情下電子支付急速發展 支付供應商漸壯大轉向獨立營運

港交所：未盈利生物科技「B股」 未能納入港股通

即市走勢︰

【23：36】夜期升122點。

【23：09】夜期升84點，報25377點，高水30點。

【22：22】長建 （01038） 及電能 （00006） 聯合公布，將各持有一半權益的葡萄牙風電項目Iberwind 出售予Ventient Energy。

長建電能出售葡萄牙風電項目 李澤鉅：「是次交易乃非慣常之舉」

【22：19】夜期升69點，報25362點，高水15點。

【21：55】港交所發言人指，留意到恒指公司納入按上市規則第18A章上市的生物科技公司，但生物科技司暫未納入港股通股票範圍，期待未來與有關方面就協商。

【21：39】騰訊傳購入法遊戲商Voodoo少數股權

騰訊傳購入法遊戲商Voodoo少數股權 旗下作品有《Crowd City》

【21：33】美股三大指數開市造好，道指約升40點，納指升0.6%，標指升0.3%。夜期持續造好，升56點，高水2點。

【20︰27】商務部指，將出台制止餐飲浪費措施 建立相關長效機制。

【20︰25】夜期升36點，報252329點，低水18點。

【19︰40】夜期升6點，報25299點。

【19：38】據央視報道，國務院常務會議要求保持流動性合理充裕，但不搞大水漫灌，要求強化宏觀政策針對性有效性，放水養魚，要求深化市場報價利率改革，引導貸款利率下行。

【20︰00】澳門發1號風球。

【19︰30】京東 （09618） 公布回港上市後首份成績表，上季收入按年增長34%至2011億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）純利按年增長66%至59億元，大勝預期。京東美股盤前升2.24%。

【19︰18】康方生物 （09926） 上半年錄得7.2億元（人民幣，下同）虧損，按年大增5.2倍。

【19︰17】舜宇光學 （02382） 公布截至6月底半年業績，純利按年增長24%至17.76億元（人民幣，下同），符預期。

【19︰00】騰訊 （00700） 法國收購遊戲公司Voodoo的少數股權。

【18︰28】恒指夜期早段升20點，報25313點，低水34點。

【17︰55】微盟 （02013） 經調整淨利潤則按年升77%至5230萬元。

【16︰30】即月期指收報25293點，升219點或近0.9%，低水54點。

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美股上周五窄幅上落。美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望美國經濟刺激方案談判進展，道指升34點。恒生指數開報25212點，升29點。人行增量續做7000億元人民幣MLF，較到期的MLF加碼1500億元，中資金融股造好帶動大市表現。恒生指數最終升164點。恒指夜期高開85點，惟及後升幅不斷收窄，市場仍觀望意味濃厚。

【16︰10】恒生指數收報25347點，升164點。國指升119點，收報10385點。主板成交1288億元。中資金融股造好，國壽 （02628） 升半成。小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 染藍，分別升逾5%及4%。恒大 （03333） 發盈警，股價逆市挫11%。

【16︰00】恒生指數U盤前升178點，報25361點。

【15︰45】港股尾市升約180點，報25362點。

【15︰36】2人限聚令及晚市禁堂食等措施延長一周，太興 （06811） 續升逾2%；大家樂 （00341） 、翠華 （01314） 升逾1%；大快活 （00052） 升0.4%。

【15︰36】騰訊 （00700） 尾市再轉跌，騰訊跌0.2%，報505.5元。

【15︰27】恒指升約200點，恒生指數升201點，報25384點。

【15︰08】上證升2.3%；深證升1.9%，創業板指升1%。

【14︰54】丘鈦 （01478） 績後造好，升幅擴大至1成，高見11.36元。

【14︰42】基石金融 （08112） 午後乾升8成，高見0.36元，僅13宗成交，涉12.9萬元。

【14︰37】港股升近250點，報25430點。

【14︰22】美團點評 （03690） 午後再轉跌近0.5%，報218.8元。

【14︰17】染藍的藥明生物 （02269） 午後再上，股價升半成，報169.6元。

【14︰14】吉利 （00175） 績後愈跌愈有，最新跌逾6%，低見15.6元。

【14︰08】大市升幅進一步收窄至不足200點，恒指報25366點，升183點。滙豐 （00005） 倒跌0.3%。

【14︰05】內地股市造好，南方A50 （02822） 、安碩A50 （02823） 分別升逾3%。

【14︰03】大市升幅收窄至不足300點。恒生指數升295點，報25478點。

【13︰36】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾2%，破頂高見32.5元；安踏 （02020） 升逾1%，破頂高見85.8元。

【13︰35】吉利 （00175） 跌幅擴至逾4%，低見15.92元。

【13︰18】丘鈦 （01478） 績後升半成，高見10.98元。

【13︰15】大市升近400點，報25576點。

【13︰14】國壽 （02628） 午後升逾6%；平保 （02318） 升逾4%；太保 （02601） 午後升半成；財險 （02328） 升逾2%。

【13︰08】大市升幅擴大至363點，報25546點。

【13︰02】吉利 （00175） 績後跌逾2%，低見16.12元。

【13︰00】恒指午後初段升約315點，報25498點。

【12︰39】恒指黑期升約368點，報25549點。

【12︰38】香港總商會總裁梁兆基表示，目前市場仍有很多不確定性，鑑於下半年都不會有明顯起色，估計全年香港GDP將收縮8%。

【香港經濟】總商會梁兆基：今年GDP收縮8% 批美「中國製造」要求無理

【12︰37】丘鈦科技 （01478） 如盈喜預告，至6月底半年純利按年大增85.5%至3.36億元人民幣，收入按年增長74%至88億元人民幣。

丘鈦科技半年多賺85% 攝像頭模組平均單價大幅提升

【12︰25】吉利汽車 （00175） 公布，上半年盈利跌43%至22.97億元人民幣，期內吉利收益跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。

【吉利業績】吉利半年少賺44%至23億元人幣 不派息

【12︰00】內地加碼放水，中資金融股領升，恒生指數半日升322點，中午收報25505點。國指升184點，報10450點。主板成交709億元。小米 （01810） 染藍升逾7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；美團點評 （03690） 大熱倒灶仍倒升1%。康希諾 （06185） 獲中國首個疫苗專利，股價升14%。

【11︰45】恒生指數中午收市前升幅略為擴大至約335點，報25519點。

【11︰35】小米 （01810） 升逾8%，高見16.66元；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團點評 （03690） 倒升近0.2%。

【恒指季檢】中金：納入新經濟股長遠添港股吸引力 料96億被動資金流入阿里

【11︰30】內地股市造好，上證半日升2.3%；深證升1.8%；創業板指升0.9%。

【11︰24】消息指晚市堂食放寬至8-9時，太興 （06811） 升逾3%；大家樂 （00341） 、太快活 （00052） 分別升逾1%；翠華 （01314） 無升跌。

【11︰19】大市維持約300點升幅，於25500點水平附近上落。

【11︰03】中資券商股造好，招商證券 （06099） 升1成；中信建投證券 （06066） 升逾7%；光大證券 （06178） 升8%；中信証券 （06030） 、國泰君安 （02611） 升半成；深交所宣布，創業板註冊制首批公司將於下周一（24日）上市。

【10︰55】思摩爾 （06969） 股價造好，升6%高見39.45元。

【10︰53】壹傳媒 （00282） 跌幅擴至1成，於0.36元日內低位。

【10︰50】安踏 （02020） 升逾2%，破頂高見85.8元。

【10︰44】ATMX 4股當中，僅阿里巴巴跌0.5%，報245.4元。另外，騰訊 （00700） 升近1%；美團點評 （03690） 微升；小米 （01810） 升逾7%。

【阿里巴巴股價】美國制裁憂慮、淡馬錫減持 染藍新貴阿里巴巴股價跌逾1%

【10︰42】壹傳媒 （00282） 逆市跌逾8%，低見0.36元；毛記葵涌 （01716） 跌逾1%，低見0.71元。

【10︰41】信置 （00083） 、旺旺 （00151） 及神華 （01088） 遭剔出藍籌，信置、旺旺跌逾2%，至於神華升0.8%。

【10︰32】小米 （01810） 進一步升至逾7%，高見16.56元。

【10︰30】人行增量續做7000億元人民幣MLF，較到期的MLF加碼1500億元，中資金融股造好帶動大市表現。恒生指數最新升293點，報25476點。

【人行放水】MLF加逆回購超預期 人行8月加快投放資金

【10︰25】深圳宣布實現5G獨立組網全覆蓋，中興 （00763） 升4%；京信通信 （02342） 升逾4%；中國鐵塔 （00788） 升逾2%。

【10︰20】大熱倒灶未能成功染藍的美團 （03690） ，股價低開近5%後倒升0.5%，高見221.2元。

【10︰10】大市升幅擴大至逾300點，恒生指數報25504點，升321點。

【10︰09】中資金融股領升，除內險股外，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 分別升逾1%。

【10︰08】比速科技 （01372） 升幅擴至近1.7倍，高見2.91元。

【10︰04】內險股造好，國壽 （2628） 升逾4%，平保 （02318） 、財險 （02328） 升逾3%；太保 （02601） 升逾2%。

【10︰03】中國稀土 （00769） 升逾6%，高見0.53元。日本共同社報道，中國稀土出口量從今年初開始明顯下降，7月與上年同期相比大減69.1%。

【10︰02】大市升幅進一步擴大，恒生指數升逾200點，25397點。

【09︰59】獲染藍的小米 （01810） 升幅擴大至逾6%，高見16.38元。

【09︰54】太古 （00019） 未被剔出藍籌，股價升逾2%，高見42.05元。

【09︰54】維亞生物 （01873） 逆市跌9%，低見9.3元。維亞生物預計上半年錄得重大虧損，主要因發行1.8億美元2.5%可轉換債券。

【09︰51】比速科技 （01372） 飈9成，高見2.5元。比速科技發盈喜，預期中期公司擁有人應佔溢利約4.99億元，而去年同期虧損約2.64億元。

【09︰49】發盈警的恒大 （03333） 跌幅擴大至1成，低見19.92元。

【09︰45】港交所 （00388） 升逾1%，高見373.8元。阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）早前宣布在聯交所及上海科創板同步上市，根據中國證監會網站最新消息，螞蟻集團已接受上交所科創板上市輔導。

另外，內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾（JW Therapeutics）於上周遞交上市申請，據外電早前報道，公司計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.3億港元），聯席保薦人為高盛及瑞銀。

【螞蟻IPO】螞蟻集團接受科創板上市輔導 中金、中信建投為輔導機構

【新股IPO】藥明巨諾遞交上市申請集資最多23.4億 淡馬錫、紅杉資本有份投資

【09︰44】大市升幅擴大至近150點，報25329點。

【09︰42】恒益 （01894） 復牌升6成，破頂高見5.01元。恒益公布，由控股股東包括主席李沛新及其配偶兼執行董事劉麗菁所持約74.26%股權擬售予潛在買家，雙方訂立諒解備忘錄。

【09︰40】港股再度回升，恒生指數升約66點，報25250點。

【09︰38】聯想 （00992） 升逾4%，高見4.95元。聯想上周公布首財季多賺31%，純利達2.1億美元。

【聯想業績】聯想首財季多賺31% 楊元慶：不太憂慮美國會針對聯想（第二版）

【09︰35】港股早段倒跌。恒生指數跌約10點，報25172點。

【09︰32】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 跌0.1%；中移動 （00941） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升0.1%；港交所 （00388） 升近0.1%。

【09︰30】內地3大股指高開，上證升0.4%，深證升近0.4%，創業板指升0.5%。

【09︰29】恒大 （03333） 低開5.8%，開報21.1元。恒大發盈警，預期今年上半年核心業務淨利潤及淨利潤有所下跌， 核心淨利潤預期按年下跌37%至193億元人民幣；淨利潤按年下跌46%至147億元人民幣。

【盈喜盈警】恒大發盈警料上半年淨利潤按年跌46%至147億

【09︰28】康希諾生物 （06185） 升11%，開報214元。據內地媒體引述國家知識產權局消息指，康希諾生物及軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已於8月11日被授予專利權，更成為內地首個新冠疫苗專利。

【新冠疫情】康希諾生物及軍科院共同研發新冠疫苗專利獲批 成全國首個專利

【09︰25】人行進行7000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。

【09︰20】恒生指數開報25212點，升29點。獲納入恒指的小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 分別升半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，大熱倒灶的美團 （03690） 跌逾4%。

【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空 信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重

【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎 或無緣恒指成份股

【09︰16】人民幣中間價報6.9362，上調43點子。

【09︰13】即月期指開報25187點，升113點或近0.5%。

【09︰12】新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）上季減持阿里巴巴 （09988） ADS，並增持貝萊德股票。

【阿里巴巴股價】淡馬錫上季減持一半阿里巴巴ADS持股

【09︰05】人行進行500億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【08︰45】恒指黑期升約47點，報25228點；道指期貨升87點，報27879點。

【08︰45】日經225指數跌0.3%，報23211點。

【08︰11】內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （09618） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。

攜程、京東達成戰略合作 拓展旅遊及電商合作

【08︰00】微軟（Microsoft，美： MSFT）據報除了討論購買字節跳動旗下抖音海外版TikTok於美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務之外，微軟亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

【TikTok拆骨】微軟據報有興趣收購TikTok英國業務

【07︰30】本報接獲消息指，晚市禁堂食時間，會由傍晚6時縮減兩、三個小時，至晚上8時至9時，以方便食肆經營晚市生意，最快今日公布，可留意今早本地餐飲股表現。

【07︰30】道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。

港股ADR收報25096點，跌86點。恒指夜期收報25155點，升81點，低水28點，成交15734張。

道指上周五升34點港股ADR跌86點 紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩