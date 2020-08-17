金價5個月升600美元　中泰李迅雷：黃金就像一座活火山

「黃金上升有點像活火山，沉寂時一點反應都沒有，甚至有很多利好也沒有反應，但它一旦爆發，漲幅驚人。這不僅僅是百分之一百的漲幅， 而是幾倍的漲幅。」中泰證券首席經濟學家李迅雷形容近期金價的升勢。

近日金價升勢不斷，即使在8月6日升至每盎司2050美元歷史新高，及後回落稍作調整，現時約每盎司1950美元，但金價依然高企，短短5個月，已從年內低位每盎司1451.1美元，大漲近600美元。

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李迅雷表示，從全球來看，自70年代起黃金價格上漲34倍，美國股市上漲31倍，房地產價格上漲12倍，均值高於普通商品收益的5.3倍。而資產價格上漲與普通商品漲價原因很相似，很大一部分是依據紙幣的大量發行。

他認為，國際金價持續上揚有3大原因：一是全球經濟下行，市場風險加大，震盪加劇，黃金本身又具有避險屬性，助推了價格上揚；二是這一輪新冠肺炎疫情導致全球最高再度實行簡化寬鬆的貨幣政策，貨幣超發延長；三是黃金總供給仍然較小，且可開採成本很高，導致每年黃金增加量非常有限。

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「 從歷史上來看，黃金上升有點像活火山。火山在沉寂時一點反應都沒有，甚至有很多利好也沒有反應，但它一旦爆發，漲幅驚人。這不僅僅是百分之一百的漲幅， 而是幾倍的漲幅。」李迅雷說。

當前，全球經濟衰退已成為大概率事件，將會引發全球經濟動盪。在經濟動盪過程中，黃金是個避險品種。「現在黃金應該是處於火山的活躍期，會噴發一下停一停，之後馬上又再次噴發。因此，目前是配置黃金的更好時機，但投資者也要注意投資風險，不要盲目追高。」

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