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【疫情焦點】全球累計逾2188萬確診　美國累計556萬

即市財經 08:19 2020/08/17

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【疫情焦點】全球累計逾2188萬確診　美國累計556萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月17日早上8時，全球累計21,884,739宗新冠肺炎確診病例，較上日增加112,906宗；死亡人數達778,322人，較上日增加2,175人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 25,532 5,565,470 173,102
意大利 0 253,915 35,396
西班牙 0 379,799 28,617
法國 0 252,965 30,410
德國 391 225,007 9,290
中國 7 84,834 4,634
香港 0 4,481（確診/疑似） 69

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 西班牙 中國 美國 肺炎 新冠肺炎

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