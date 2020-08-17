▲ 【疫情焦點】全球累計逾2188萬確診 美國累計556萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月17日早上8時，全球累計21,884,739宗新冠肺炎確診病例，較上日增加112,906宗；死亡人數達778,322人，較上日增加2,175人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 25,532 5,565,470 173,102 意大利 0 253,915 35,396 西班牙 0 379,799 28,617 法國 0 252,965 30,410 德國 391 225,007 9,290 中國 7 84,834 4,634 香港 0 4,481（確診/疑似） 69

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩