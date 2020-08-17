▲ 攜程、京東達成戰略合作 拓展旅遊及電商合作

內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （09618） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。京東將接入攜程核心產品供應鏈，雙方將在用戶流量、渠道資源、跨界營銷、商旅拓展、電商合作等方面開展全方位的合作。

攜程與京東共同提出「5大合作願景」，分別是覆蓋更廣的用戶群體、共享渠道資源、線上線下的交易場景全覆蓋、品牌跨界營銷，以及商旅拓展。

根據戰略合作協議，攜程將為京東提供實時產品庫存以及極具市場競爭力的產品價格。京東將接入攜程的核心產品供應鏈，並將京東平台的用戶流量開放給攜程。

據悉，在中國國內跨省遊團隊遊恢復開放後，雙方充分抓住市場復甦窗口期，1星期內啟動合作談判，7天時間敲定合作框架，30天內完成戰略合作的簽約，預計在8個月內實現攜程產品在京東平台上線。

京東：京東物流以30億元人幣收購跨越速運控股權益

【港股趣聞】成立「京西」打京東？ 阿里巴巴表示「諗多左」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情



責任編輯︰梁浩碩