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攜程、京東達成戰略合作　拓展旅遊及電商合作

即市財經 08:11 2020/08/17

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攜程、京東達成戰略合作　拓展旅遊及電商合作

內地網上旅遊平台攜程（美︰TCOM）與京東集團 （09618） 達成戰略合作協議，拓展旅遊和電子商務方面的合作。京東將接入攜程核心產品供應鏈，雙方將在用戶流量、渠道資源、跨界營銷、商旅拓展、電商合作等方面開展全方位的合作。

攜程與京東共同提出「5大合作願景」，分別是覆蓋更廣的用戶群體、共享渠道資源、線上線下的交易場景全覆蓋、品牌跨界營銷，以及商旅拓展。

根據戰略合作協議，攜程將為京東提供實時產品庫存以及極具市場競爭力的產品價格。京東將接入攜程的核心產品供應鏈，並將京東平台的用戶流量開放給攜程。

據悉，在中國國內跨省遊團隊遊恢復開放後，雙方充分抓住市場復甦窗口期，1星期內啟動合作談判，7天時間敲定合作框架，30天內完成戰略合作的簽約，預計在8個月內實現攜程產品在京東平台上線。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 攜程（美：TCOM） 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）

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