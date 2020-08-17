【TikTok拆骨】微軟據報有興趣收購TikTok英國業務

▲ 【TikTok拆骨】微軟據報有興趣同時收購TikTok英國業務

微軟（Microsoft，美： MSFT）據報除了討論購買字節跳動旗下抖音海外版TikTok於美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務之外，微軟亦有興趣購買TikTok於英國的業務。

Fox Business Network引述銀行家報導，目前尚不清楚字節跳動是否想出售英國子公司，及會否有針對發出相關業務的正式要約。英國政府8月初曾表示，沒有封殺TikTok的計畫。

美國總統特朗普日前簽署新行政命令，延長字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日。

目前，Facebook、Twitter等多間美資科網巨擘都傳出有意收購TikTok美國業務，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。另外，據報字節跳動正與印度首富旗下的信實工業磋商合作，評估讓後者收購TikTok印度業務的可能性。

【TikTok拆骨】特朗普於TikTok對手Triller開設帳戶 允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日（第二版）

據報印度首富旗下信實工業 評估收購TikTok業務

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責任編輯︰梁浩碩