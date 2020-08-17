道指上周五升34點港股ADR跌86點　紐約期金跌1%

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【內銀股危機】郭樹清：今年銀行壞賬或大幅增加 應及早處置不良資產
道指上周五升34點
美股上周五窄幅上落。美國經濟數據好壞參半，投資者繼續觀望美國經濟刺激方案談判進展，道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。
港股ADR跌86點
港股ADR收報25096點，跌86點。恒指夜期收報25155點，升81點，低水28點，成交15734張。
紐約期油跌0.5%
原油價格向下，市場憂慮需求復甦速度預期慢，紐約期油收報42.01美元，跌0.23美元或0.5%。布蘭特期油收報44.8美元，跌0.16美元或0.4%。
美滙指數偏軟
美滙指數偏軟，跌近0.2%，最新續向下，報93.05。歐元兌美元1.1848；美元兌日圓報106.57。
美國10年期債息報0.71厘。
紐約期金跌1%
美債息上升，金價下跌，紐約期金收報1949.8美元，跌20.6美元或1%。現貨金1943美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情