【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布

▲ 晚市禁堂食有望放寬，若延至9時，則有助餐飲業界經營及夜班打工仔覓食。

晚市禁堂食有望放寬，本報接獲消息指，晚市禁堂食時間，會由傍晚6時縮減兩、三個小時，至晚上8時至9時，以方便食肆經營晚市生意，最快今日公布。至於本周二屆滿的其他限制社交距離措施，則再延長一周。

由於一般食肆經營晚間飯市的黃金時間，為7至9時，措施放寬有助市民覓食，以及食肆經營生意。禁堂食「晚六朝五」的措施，已持續一個月，大型上市的飲食集團受新冠肺炎疫情影響，以及政府嚴厲的防疫措施後，已先後發盈警。

戶戶送（Deliveroo）上周發布小型食肆及獨立經營餐廳夥伴進行的調查顯示，逾半受訪餐廳表示面臨停業危機。調查於8月初，對超過1000間小型食肆及獨立經營餐廳夥伴進行。戶戶送於香港的餐廳夥伴接近8,000間，佔全港持牌食肆約四成。戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰上周曾指，僅在該公司平台上，一月已有近1,000間餐廳暫停營業，其中大部分都是中小企，而且重開無期。

餐廳業界其中一個要求，便是希望可以延長晚市的經營時間，一般到9時，以搶攻晚市的黃金時間，同時亦滿足夜班打工仔食飯的需求。

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