【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日

▲ 據悉港府一度考慮放寬晚市禁堂食安排，惟最終落空，港府維持現有社交距離措施至8月25日。

晚市禁堂食一度有傳有望放寬，惟此做法遭衞生專家們強烈反對，港府最終決定延續現有晚市禁堂食安排，包括晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」、二人限聚令和強制口罩令，都再延長7日，至8月25日結束。消息指，香港今日新增約46宗新冠肺炎確診個案。

禁堂食「晚六朝五」的措施，已持續一個月，大型上市的飲食集團受新冠肺炎疫情影響，以及政府嚴厲的防疫措施後，已先後發盈警。據早前消息，港府曾考慮於本周到期的社交措施中，放寬晚市禁堂食時間，由下午6時押後至晚上8時至9時，方便食肆經營晚市生意。

港府最新安排：

每日下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品

每日下午6時至翌日上午4時59分，關閉售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食飲用的處所或該處所的部分範圍

2人以上的羣組聚集，除非已獲得豁免，在公眾地方禁止羣組聚集

任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處室內或室外公眾地方時，須一直佩戴口罩

許樹昌：放寬晚市禁堂食令防疫成效大打折扣

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，從防控角度看，暫時未是放寬防疫措施的時候，因為現時本港每日新型肺炎確診人數仍維持雙位數，不少都屬來歷不明個案，反映病毒已深入社區。當局將推出的全民檢測計劃，並無家居令配合，如果放寬晚市堂食，會令現時的防控工作成效打折扣。

許樹昌認為，如果政府要放寬晚市，必須執行嚴格規定，例如限定每枱最多2人、進食時間最多1至1.5小時，以及分開送餐收碟人手等，以防止交叉感染。他又認為，如果政府決定放寬酒樓食肆晚市，亦要考慮其他受限聚令影響的行業，要做平衡的決定。

餐飲業界冀可以延長晚市經營時間

戶戶送（Deliveroo）上周發布小型食肆及獨立經營餐廳夥伴進行的調查顯示，逾半受訪餐廳表示面臨停業危機。調查於8月初，對超過1000間小型食肆及獨立經營餐廳夥伴進行。戶戶送於香港的餐廳夥伴接近8,000間，佔全港持牌食肆約四成。戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰上周曾指，僅在該公司平台上，一月已有近1,000間餐廳暫停營業，其中大部分都是中小企，而且重開無期。

餐飲業界其中一個要求，便是希望可以延長晚市的經營時間，一般到9時，以搶攻晚市的黃金時間，同時亦滿足夜班打工仔食飯的需求。

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