【二手彈起】新盤抖一抖 二手接力繼續旺 十大屋苑周末交投颷43% 創14週新高

疫情下樓市交投量未見下跌，過去數個星期的周末，兩大屯門新盤帝御‧金灣及御海灣輪住開賣，樓市焦點主要集中在一手市場。但剛過去的周末（15至16日）一手市場未有全新盤開賣，買家焦點回到二手市場，據中原地產的數據，十大屋苑期內錄得20宗成交，按周再升42.9%，創14週以來新高。

剛過去的周末，新盤主要靠銷售餘貨及招標，綜合市場資訊，期內新盤只錄得約31宗成交，較前一個周末錄得的約213宗，成交量明顯大跌；前周六（9日）屯門帝御‧金灣進行次輪推售185伙，於即日沽清，帶動前一個周末新盤銷情理想，惟剛過去的周末新盤市場無以為繼，只有個別新盤錄得成交，如萬科香港旗下長沙灣The Campton，於周日（16日）錄得1宗2房連儲物室特色平台單位成交，為3樓R單位，實用面積475平方呎，連246呎平台，成交價為967.7萬元，呎價為20,373元。此外，由碧桂園（02007）牽頭發展的馬鞍山白石泓碧泓碧也於周日連錄3宗成交，其中一成交為2座1樓F室， 間隔為2房，實用面積511平方呎，成交價837.2萬元，呎價16,384元。

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近日購買力再轉投二手市場。中原地產的數據顯示，十大屋苑周末錄得20宗成交，較上周再升42.9%，連續兩星期錄得上升，更創14週新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本週末內市場上未有新盤公開發售，剛性需求高企下，加上低息環境持續，購買力專注於二手，早前新界區新盤銷情相當理想，部份向隅客開始回流二手市場，帶動新界區上車盤交投轉旺，港島及九龍區中價物業亦有承接，交投屬平穩發展，可見換樓客亦開始起動，趁週末出動尋覓筍盤入市。

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再看美聯物業的數據，週末十大藍籌屋苑合共錄得約20宗買賣成交，按週升約33.3%，連續兩週站穩雙位數水平之餘，更創出9個週末新高。至於按15大屋苑計算，週末兩天則錄得約25宗買賣成交，按週升約47.1 %。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本港樓市連續兩年經歷貿易戰、社會事件及肺炎疫情的衝擊，樓市一度淡靜，但同時購買力不住累積，並於近月穩步爆發。雖然疫情爆發第三波，但近日確診人數已見減少，加上港人適應力強，市況略為回復，更重要的是部份業主擴闊議價空間，吸引購買力流向二手市場。布少明認為，本地剛需仍然熾熱，隨著樓價短期仍有下調空間，加上暫未有大型全新盤推售，相信不少用家將湧入二手市場，二手成交可望維持一定水平。

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其中以「上車天堂」天水圍嘉湖山莊的交投最暢旺，週末共錄約5宗交，按週升約1.5倍。美聯物業區域經理黎燦強表示，區內業主開始增加議幅，以嘉湖山莊的三房單位例，不少已經回落至6球以下的水平，吸引用家入市，吸納平價或優質的單位。黎燦強指出，目前仍只有個別業主願意大幅「劈價」求售，如議價空間能進一步增加，估計二手成交量有望繼續上揚。

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