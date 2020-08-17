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【新股IPO】藥明巨諾已遞交上市申請 集資2至3億美元

名人薈萃 14:51 2020/08/17

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外電報道指，內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾（JW Therapeutics）上周已遞交上市申請，計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.3億港元），高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾是藥明康德（02359）及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立。

相關文章：5年前霸氣敲鑼　5年後豪氣送每個員工一部車　佢係....

據招股書初步顯示，截至今年上半年，公司擴大至虧損約6.5億元（人民幣，下同），去年同期為3.6億元；經營虧損則進一步擴大至1.58億元，去年同期為8011萬元。

是次集資所得，將用於核心候選產品relmacel、其他侯選產品、潛在管線產品及營運資金及一般公司用途。

相關文章：驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？

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撰文 : 記者：張以正

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