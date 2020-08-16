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【新冠肺炎】維記兩屯門車隊員工確診 維記：兩者8月內沒有一起工作

即市財經 23:22 2020/08/16

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維記牛奶（THE KOWLOON DAIRY）有運輸工人確診新冠肺炎，惟維記沒有公布相關消息，只在社交平台發布防疫政策，惹來網民批評。維記今日（16日）連發兩個聲明，除了早前有一名屯門車隊員工確診，再有另一名屯門車隊員工初步確診，惟兩者沒有聯系，8月內並沒有一起工作，而與涉事者有緊密接觸的員工已進行家居隔離及檢測。

衞生防護中心周日（16日）表示，維記一名運輸工昨確診，有10至20多人一齊用車，估計有約20人需檢疫。維記下午發聲明指，確診員工屬屯門車隊，工作範圍只涉及牛奶遞送，不涉及任何生產，最後上班日期為10日。

維記於聲明指，已全面清潔消毒公共設施及全部車輛，並在14日傍晚得知員工確診後，與涉事員工有緊密接觸的車隊員工即時進行家居隔離14日及檢測。聲明指，確診員工未接觸任何有關生產程序的工作，只屬有限度處理貨品運送的工作，並在工作時亦有戴口罩。

再多一名屯門車隊員工初步確診

維記晚上再發聲明，指8月12日得悉一名屯門車隊員工的父親初步確診，並於16日下午，該員工亦證實初步確診。維記指，該初步確診員工屬家庭群組個案，與14日確診的員工沒有聯系。同時，該員工亦未接觸任何有關生產程序的工作。

維記晚上再發聲明指，周日（16月）下午再有一名員工初步確診。

維記下午發聲明指，8月14日有員工確診新冠肺炎。

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編輯：袁諾曦

經濟 新冠肺炎疫情 肺炎 屯門 衞生防護中心

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