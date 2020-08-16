肖鋼：中概股回流4大意義　應對科技及經濟安全

▲ 肖鋼表示，中概股回流有利於改進上市公司結構，中概股是最具活力、反映中國經濟新動能的優質企業。

中美角力升溫，美方擬對赴美上市的中資企業加強審查，激起中概股湧起回歸意欲。中國證監會前主席肖鋼接受內媒專訪時表示，中概股回流對中國資本市場具有重要意義，並提出四項要點，分別為提高上市公司質量、改善A股回報率、增強國際競爭力，以及維護科技及經濟安全。

肖鋼表示，中概股回流，（1） 有利於改進上市公司結構，中概股是最具活力、反映中國經濟新動能的優質企業，回流後可以吐故納新，提高上市公司整體質量。（2） 有利於國內投資者更多地分享公司發展紅利，為投資者提供多元化的投資標的，改善A股回報率。（3） 有利於增強中國資本市場的國際競爭力，進一步開放股市，改革完善各項基礎制度，提高服務效率與水平。（4） 是有利於維護中國科技安全和經濟安全，做好外部衝擊的應對工作。

另外，肖鋼指，隨著註冊制深入推進，A股投資者結構發生變化應該是大概率事件，發展長期投資者是落實資本市場供給側結構性改革的關鍵舉措。美國等境外成熟資本市場，也經歷從早期以散戶為主逐漸過渡到以機構投資者為主的階段。隨中國資本市場逐漸走向成熟，對投資的專業性要求不斷提高，機構投資者的比例應該會逐漸增加。

肖鋼又提及，股市屬虛擬經濟形態，也是一個風險市場，當前重點應防範槓桿資金帶來的風險和衝擊，嚴格禁止銀行資金違規或繞道流入股市。

相關文章：【中概股】愛奇藝遭美國證監會查數 股價挫11% 愛奇藝：主動聘顧問調查

【內銀股危機】郭樹清：今年銀行壞賬或大幅增加 應及早處置不良資產

中證監前主席肖鋼：黨中央從沒像今天重視資本市場

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦