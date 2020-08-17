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【新冠疫情】康希諾生物升11%　與軍科院共同研發新冠疫苗專利獲批 成全國首個專利

即市財經 09:27 2020/08/17

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該項新冠疫苗專利於今年3月18日申請。

據內地媒體引述國家知識產權局消息指，康希諾生物 （06185） 及軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已於8月11日被授予專利權，更成為內地首個新冠疫苗專利，該專利於今年3月18日申請。

康希諾生物今早高開11%，開報214元，成交1369萬元。

據中國軍網早前公​布，軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊，成功研製出重組新冠疫苗，並於3月16日獲批展開臨床試驗。據專利摘要顯示，該疫苗在小鼠和豚鼠模型上均具有良好的免疫原性，能在短時間內誘導機體產生強烈的細胞及體液免疫反應。

專利摘要又提到，疫苗製備快速簡便，能在短期內大規模生產應對突發疫情。

康希諾於上周公布研發的新冠病毒疫苗正展開第3期臨床試驗，受試對象約5000人。

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責任編輯︰謝卓榮

疫情 經濟 H股 香港股票 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 康希諾（滬：688185）

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