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【趣話財經】內地再掀借錢炒股熱 家庭債務佔GDP升至近六成

股樓投資 22:51 2020/08/16

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中國銀保監會主席郭樹清警告金融機構今年壞賬將大升。彭博日前亦已報導，中國家庭債務佔GDP比例，第二季升至近六成的歷史新高，和民眾勇於進入樓市和股市而增加借錢意欲有關。網上借貸興起，更使內地再掀起借錢炒股熱。儘管人行禁止這類來自影子銀行的資金投入樓市和股市，亦未必完全能杜絕投資者使用借貸資金進行有關舉動。

相關文章:【內銀有風險】銀保監郭樹清預警 金融機構今年壞帳或大增

報導指，在上海一家私募基金任職的Eric Zhang,月前向當地一間大型銀行借入40萬元，年度化利率不足4厘的貸款。雖然銀行要求他在一張承諾書上簽名，不得使用貸款投入樓市和股市，違規需還款和影響徵信。但幾日後，他透過一位商人進行一次假購買，借貸資金經一輪周轉終成功轉入其股票户口，並成功在一個月內取得6%回報。

Eric Zhang相信，銀行無法追蹤到這些資金的實際用途，雖然有風險，卻肯定會有不少人做類似的事。

彭博統計，包括抵押貸款和無抵押的消費貸款，中國家庭債務在第二季佔全國ＧＤＰ的比例升至59.7％，不但創下歷史新高，更較2012年翻倍。報道分析，家庭債務持續上升，主要源自於地產市場暢旺以及股市波動，再加上住房市場繁榮、網上借貸等興起，使民眾易於借錢。對於這些家庭債務有否流入中國股市，報道引述分析師意見指，銀行和監管機構很難監控消費貸款的使用情況，一旦資金進入股票市場，鑑於當前A股波動，將對銀行帶來相當大的風險。

相關文章:【A股布局】A股「兩融」升溫　孖展客今期炒乜股？

撰文 : 李尚毅

A股 經濟

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