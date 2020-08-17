【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/08/17 分享： 美國著名選舉分析網站FiveThirtyEight公布新一輪的總統大選模擬結果，得出於100個不同場景下，拜登勝出大選多達71個；相反，特朗普連任的場景只有29個，較他4年前與希拉莉對壘時的形勢更差。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 今日 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 2020/08/13 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋（訂戶專享） 2020/08/11 【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 2020/08/11 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 最新專欄文章 更多 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 今日 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 2020/08/13 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 2020/08/13 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 2020/08/12 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 選舉 總統大選 特朗普 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入