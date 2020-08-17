【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享）

美國著名選舉分析網站FiveThirtyEight公布新一輪的總統大選模擬結果，得出於100個不同場景下，拜登勝出大選多達71個；相反，特朗普連任的場景只有29個，較他4年前與希拉莉對壘時的形勢更差。

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