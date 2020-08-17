▲ 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口

美國著名選舉分析網站FiveThirtyEight公布新一輪的總統大選模擬結果，得出於100個不同場景下，拜登勝出大選多達71個；相反，特朗普連任的場景只有29個，較他4年前與希拉莉對壘時的形勢更差。

特朗普勝出率，不足3成？

廣泛郵遞投票，郵政署成弱點

質疑選舉合法性，恐訴諸法律

特朗普（Donald Trump）要反敗為勝，此刻當然仍未絕望，尤其各界均靜待這次「10月驚奇」（October Surprise）的出現。

不過，就算共和黨的特朗普及彭斯（Mike Pence）組合，最終不敵民主黨的拜登（Joe Biden）及賀錦麗（Kamala Harris），特朗普似乎還有堅拒認輸，甚至就大選結果合法性訴諸法院的藉口。

FiveThirtyEight網站也明確指出，今年美國大選有一個不明朗因素正在急速升溫，就是特朗普一直批評的郵遞投票。

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美國的新冠肺炎疫情沒有顯著放緩，最近每日增幅仍有5萬宗左右，導致多個州份修改選舉法，容許該州選民透過郵遞投票。雖然郵遞投票在美國並非甚麼新鮮事，但郵政機構要在短時間內處理如此數量龐大的選票，卻是美國以至全球前所未見。

在這個不再流行寄信的年代，正如環球主要郵政機構一樣，作為華府旗下獨立機構的美國郵政署（US Postal Service，USPS）近年業務每況愈下，陷入財務危機，愈來愈重要的包裹業務更被聯邦快遞（UPS）、FedEx等巨企打至體無完膚。

▲ 華盛頓州本月初選，選舉事務人員處理郵遞選票

更令人憂慮的，是美國郵政署為美國法例唯一容許處理大選選票的郵政機構。特朗普政府甚至強調，絕不會為了今次大選的特殊情況，就美國郵政署運作壓力大增的公務，作出任何財政支援。

難怪美國郵政署已去信多州，包括賓夕法尼亞州，不能確保選民於投票日前，一定收到或及時寄出郵寄選票，或影響最終的投票及點票工作。

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賓夕法尼亞州堪稱最重要的搖擺州，有20張選舉人票，即候選人贏得大選所須270票的7.5%，實是每屆大選的勝負關鍵之一。

相關警告無疑為一直反對郵遞投票的特朗普，送上攻擊大選結果公正性的最佳子彈。

特朗普已一再攻擊郵遞投票的制度存在極大漏洞，周末更指廣泛的郵遞投票會造成災難，令國家變成全球笑柄，亦永遠不知道選舉何時結束，11月3日的投票結果，可能數個月甚至數年也未能揭曉，因部分選票會寄失。

▲ 示威者抗議特朗普政府為郵遞投票增添障礙

美國郵政署不給力，隨時成為大選結果合法性遭質疑的弱點，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及其他民主黨領袖也察覺到事態嚴重，有意提早結束暑假休會，應對這個潛在選舉危機。

特朗普早前建議美國大選應該因為疫情而延遲時，本欄已經指出有關決定需要國會通過，特朗普明知不可為而為之，實是居心叵測。

或者，特朗普提出選舉延期，以至不肯公開交待是否願意接受一切選舉結果，完全有違西方民主核心價值的舉動，旨在打擊未來選舉結果的認受性，反映他由此至終抱著商人輸打贏要的心態。

說不定特朗普敗選，隨即反枱不認選舉結果，寧願訴諸法律大打拖字訣，才是大家想也沒想過的黑天鵝事件。

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