【財務自由教室】做好人生理財規劃　林本利的20‧30‧40理財之道

「財務自由教室」上一篇文章《會計師「All in」滙豐情緒低落 謹記財務自由計劃四大規條》，筆者在文末提到經濟學者林本利（林Sir）的投資智慧。林Sir2012年接受《iMoney》專訪，暢談個人理財之道及對金錢財富的價值觀。2013年起，他創辦教育中心開班教投資理財的正確觀念，筆者有幸參與其中。林Sir多年來勸勉港人穩健投資，不頻繁炒賣，每年以賺取7至10%回報為目標。雖然他甚少將「財務自由」掛在口邊，但他有不少理財和投資理念，很值得以財務自由為目標的年輕人學習。

記得林Sir曾分享自己儲蓄及進修之路，勉勵年輕人初出茅蘆的十年八載要努力儲錢和進修，做好人生規劃！

20歲出頭的年輕人，第一步是努力儲錢，頭十年八載應努力工作進修儲錢，不必花太多時間炒股票。累積一定儲蓄後，30歲出頭應解決住屋問題，在適當時機（市況合適、並非樓價最高峰之時）上車，擁有自置、穩定的居所，才可着手投資。

2字頭努力進修，裝備自己，當理想工作或晉升機會來臨，也能好好把握。先在職場上進，安居和立業之後，才慢慢儲錢並投資。到了30歲出頭買自住樓和開始投資，40歲開始便建立被動收入，如利息、股息收入。林Sir便沿此軌迹，一路走來。他未足50歲已達致「財務自由」，2011年從理工大學的教席提早退休，轉換跑道，學展理財教育的新事業。

林Sir曾說：「我1986年開始兼職，教補習和夜校，賺6,000元，儲3,000元，儲50%！1988年26歲才第一次搭飛機去度蜜月！頭十多年捱了，已儲備了應急用的錢，然後盡情花錢在投資上，入多少、出(投資)多少。」

記得林Sir常勸香港人不要儲太多錢，很多人把大量現金放銀行存款，完全不敢投資，這樣做其實很不智。為了財務自由，早日開展投資儲「資產」，讓時間成為你的助力吧！

只為跑贏通脹，保持手上財產的購買力？穩健投資也是必須的。實際上，每年賺取7至10%，甚至是跑贏大市7至10%，其實也並非難事。

林本利博士將於9月2日為《iMoney》主講「亂市投資錦囊」講座，分享他多年來跑贏大市7至10%的股票投資策略，又會提供新冠疫症、中美角力、香港政局不穩下的「亂市投資錦囊」，以及為下一代在英國預備第二家園的心得。

【林本利博士: 亂市投資錦囊】 日期: 2020年9月2日（三） 時間: 7:30pm – 9:30pm 形式: Zoom網上直播 費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350) *凡於8月25日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。 網上報名: https://tinyurl.com/ims200902 回贈禮品 價值高達HK$100* 《iMoney智富雜誌》1個月電子版（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延） 電郵： imktg@hket.com

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