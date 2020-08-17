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【恒大股價】恒大半日大跌12%　盈警料半年少賺46%

即市財經 13:03 2020/08/17

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恒大預計，上半年核心淨利潤預期按年下跌37%至193億元人民幣。

恒大 （03333） 發盈警，預期今年上半年核心業務淨利潤及淨利潤有所下跌，核心淨利潤預期按年下跌37%至193億元人民幣，淨利潤按年下跌46%至147億元人民幣。恒大今早低開近6%，半日跌幅擴大至11.9%，中午報19.74元，成交額9.26億元。中國恒大最新市值2578億元。

恒大表示，主要因疫情影響，全國促銷活動實施銷售價格優惠及同期營銷費用上升、外滙滙率波動引起外匯虧損、附屬公司對新能源汽車的投入引起合併報表虧損。

集團表示，今年上半年核心業務淨利潤及淨利潤對較2019年下半年有所增長，其中核心淨利潤較2019年下半年增長約86%；淨利潤較2019年下半年增長約1.3倍。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 中國恒大（03333） 許家印

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【吉利業績】吉利半年少賺44%不派息　降銷售目標6%至132萬輛、午後股價挫3%（第二版）
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