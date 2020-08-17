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【AI爭議】人臉辨識欠準確有偏見　學者：問題難以根除

科技 09:00 2020/08/17

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有學者指出，就算是現時最頂尖的技術，仍難以完全消除反映在AI系統有關性別、種族的偏見問題。(圖片來源: 法新社)

人工智能（AI）發展深入各種科技應用，近年它所隱含的偏見問題開始備受關注。研究AI倫理問題的專家指出，針對現時對AI準確度的爭議，技術上難以完全根除偏見，但可透過提高AI模型的透明度，並加強問責機制，讓業界、政府與公眾可共同監察AI的發展。

過去數個月科技界對AI爭議持續升溫，以在風眼中的人臉辨識技術為例，就被指有種族偏見風險，針對不同種族的辨認準確度有別，同時技術會否被濫用於侵犯公民權利亦受關注。

研究AI倫理問題的學者、加州大學柏克萊分校長期網絡保安中心研究員Jessica Cussins Newman接受訪問時承認，就算是現時最頂尖的技術，仍難以完全消除反映在AI系統有關性別、種族的偏見問題，「雖然現在已有工具協助開發者，減少演算法的偏見，但難以完全消除問題。」她解釋指，AI技術只要是由人去設計、基於現有數據建立學習模型，最後AI亦會繼續複製含有偏見的結果。

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AI有局限 倡部分領域應禁用

但她強調：「問題核心並不在於AI在某些情況下欠準確，就算科技進步可再減少誤差，它對個人私隱與權利侵害的風險仍存在。」她認為，同樣值得關注的，是這些有偏見、未夠可靠的AI系統，被採納至公共服務，並且欠缺合理的記錄、問責與懲治機制。她提到，要從公眾教育與政策兩層面出發，讓公眾對AI的局限有更深的理解，從而防止它可能帶來嚴重問題，亦有些領域不應該使用AI。採用AI技術時，必須要容許用戶與受影響的社群，有合理機制就AI系統的決定進行討論。

她續指，近日IBM、Amazon等科企暫停向美國警方提供人臉辨識技術的集體行動，亦反映企業界對AI責任問題轉趨積極。另值得一提的是，大型科企銳意增加AI的透明度，並將抽象的AI倫理原則，轉化至具體運作與政策。她舉例，Google早前發布的「Model Cards」工具框架，提供介面讓開發者較簡易地向公眾提供有關機器學習模型的資料，便有助提高AI開發系統的認知。

記者: 周俊霖

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