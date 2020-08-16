  • 30°C
香港時間 : 2020816日 (日) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】郵政署警告不保證準時派送選票 佩洛西擬提早復會應對

環球政治 19:15 2020/08/16

分享：

【美國大選】郵政署警告無法保證準時派送選票 佩洛西擬提早復會應對

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，今年11月舉行的美國總統大選，很大機會採用郵寄選票方式進行，美國郵政署（USPS）卻警告未必來得及派送選票。總統特朗普（Donald Trump）乘機攻擊郵寄投票，指會使美國變成笑柄。眾議院議長佩洛西及其他民主黨領袖關注危機，據報有意提早結束休會應對。

盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全

【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普

一直陷財困的美國郵政署，最近去信多州，警告無法保證如期派送選票，或影響點票工作。郵政署的警告無疑為反對郵寄投票的特朗普送子彈。

特朗普周六表示，廣泛郵寄投票會造成災難，令國家變成世界笑柄（make our country the laughing stock of the world）。他稱若採用郵寄投票，將永遠不知道選舉何時結束，11月的投票結果可能數個月甚至數年也未揭曉，因部分選票會寄失。

【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億

美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔

郵寄投票有助推高投票率，傳統上認為高投票率對民主黨有利，故特朗普全力反對郵寄投票，曾揚言會設法切斷郵政署資金。

郵寄投票愈來愈大機會成事，討論增多，相關問題亦浮面，民主黨關注危機。距離11月3日大選只有不到3個月，眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及多名民主黨領袖，據報計劃提早結束休會，處理事件，確保郵政署暢順運作，郵寄投票順利進行。

【美國疫情】教師集體請病假 成功迫使校區撤回復課決定

特朗普弟弟病逝 終年71歲

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月
今日
【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月
盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全
今日
盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
2020/08/14
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔
2020/08/14
美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享）
2020/08/14
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享）
政治 選舉 疫情 特朗普 佩洛西 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 冠狀病毒

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間20:00）

下一篇文章

【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間19:00）
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟
美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用