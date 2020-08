【美國大選】郵政署不保證準時派送選票 佩洛西擬提早復會應對

▲ 【美國大選】郵政署警告無法保證準時派送選票 佩洛西擬提早復會應對

新型冠狀病毒疫情肆虐美國,今年11月舉行的美國總統大選,很大機會採用郵寄選票方式進行,美國郵政署(USPS)卻警告未必來得及派送選票。總統特朗普(Donald Trump)乘機攻擊郵寄投票,指會使美國變成笑柄。眾議院議長佩洛西及其他民主黨領袖關注危機,據報有意提早結束休會應對。

一直陷財困的美國郵政署,最近去信多州,警告無法保證如期派送選票,或影響點票工作。郵政署的警告無疑為反對郵寄投票的特朗普送子彈。

特朗普周六表示,廣泛郵寄投票會造成災難,令國家變成世界笑柄(make our country the laughing stock of the world)。他稱若採用郵寄投票,將永遠不知道選舉何時結束,11月的投票結果可能數個月甚至數年也未揭曉,因部分選票會寄失。

郵寄投票有助推高投票率,傳統上認為高投票率對民主黨有利,故特朗普全力反對郵寄投票,曾揚言會設法切斷郵政署資金。

郵寄投票愈來愈大機會成事,討論增多,相關問題亦浮面,民主黨關注危機。距離11月3日大選只有不到3個月,眾院議長佩洛西(Nancy Pelosi)及多名民主黨領袖,據報計劃提早結束休會,處理事件,確保美國郵政署暢順運作,郵寄投票順利進行。

