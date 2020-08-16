  • 30°C
香港時間 : 2020816日 (日) 21:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】郵政署不保證準時派送選票 佩洛西擬提早復會應對

環球政治 19:15 2020/08/16

分享：

【美國大選】郵政署警告無法保證準時派送選票 佩洛西擬提早復會應對

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，今年11月舉行的美國總統大選，很大機會採用郵寄選票方式進行，美國郵政署（USPS）卻警告未必來得及派送選票。總統特朗普（Donald Trump）乘機攻擊郵寄投票，指會使美國變成笑柄。眾議院議長佩洛西及其他民主黨領袖關注危機，據報有意提早結束休會應對。

盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全

【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普

一直陷財困的美國郵政署，最近去信多州，警告無法保證如期派送選票，或影響點票工作。郵政署的警告無疑為反對郵寄投票的特朗普送子彈。

特朗普周六表示，廣泛郵寄投票會造成災難，令國家變成世界笑柄（make our country the laughing stock of the world）。他稱若採用郵寄投票，將永遠不知道選舉何時結束，11月的投票結果可能數個月甚至數年也未揭曉，因部分選票會寄失。

【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億

美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔

郵寄投票有助推高投票率，傳統上認為高投票率對民主黨有利，故特朗普全力反對郵寄投票，曾揚言會設法切斷郵政署資金。

郵寄投票愈來愈大機會成事，討論增多，相關問題亦浮面，民主黨關注危機。距離11月3日大選只有不到3個月，眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及多名民主黨領袖，據報計劃提早結束休會，處理事件，確保美國郵政署暢順運作，郵寄投票順利進行。

【美國疫情】教師集體請病假 成功迫使校區撤回復課決定

特朗普弟弟病逝 終年71歲

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月
今日
【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月
盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全
今日
盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
2020/08/14
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔
2020/08/14
美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享）
2020/08/14
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享）
政治 選舉 疫情 特朗普 佩洛西 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 冠狀病毒

上一篇文章

特朗普弟弟病逝 終年71歲

下一篇文章

【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟
美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間21:00）