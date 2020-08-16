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【數碼轉型】Nutanix架構可在AWS使用　助混合雲管理

科技 19:10 2020/08/16

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Nutanix宣佈在Amazon Web Services（AWS）上全面提供Nutanix Clusters。

疫情下企業加速數碼化，企業增加部署混合雲與多雲模式以滿足IT需求。企業雲端運算供應商Nutanix針對用戶對雲端零活性的需求，日前宣布在Amazon Web Services（AWS） 上全面提供Nutanix Clusters。該企指，統一的雲端解決方案可在不同雲端之間提供一致的體驗、工具和操作方式，讓企業能夠應付孤島、提升效率和靈活性。

Nutanix商務總監Tarkan Maner表示，隨著產業的發展，該企重點已從數據中心方案，擴展至協助客戶管理包括私有雲或公有雲的複雜多雲環境。在AWS上提供Nutanix Clusters正實現這目標，透過確保企業編寫的程式碼能在任何環境使用，並充分配合規模、位置、整合及價格等選擇，以達至完整的靈活性與便利性。

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據介紹，Nutanix將其軟件擴展至公有雲，與AWS的內建網路整合後，企業可在私有雲和公有雲之間靈活地轉移應用程式，減省重新建構的步驟，客戶現時可因應每個應用程式選擇合適的雲環境，從而減少成本和善用資源。

責任編輯: 周俊霖

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