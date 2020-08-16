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【iBond 2020】港銀高息低門檻定存一覽 邊間定存息跑贏iBond回報？

即市財經 22:20 2020/08/16

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政府於本周四公布7月份通脹，市料續放緩，只升0.6%；低於iBond保證年回報一厘 。

市傳新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）最快或於9月中開賣，縱使本港經濟陷衰退，令通脹亦急回，政府料今年全年消費物價指數只升0.8%，低於此定息債券的保證年回報一厘；但專家料，明年通脹可能再回升，有機會錄得2%漲幅，主因受疫後的報復式消費等剌激，令新一批iBond最高回報有望達兩厘，遠遠跑赢港元定期存款息率，畢竟目前一年大額定存息率，最高只是險守一厘。倘若起存額只得一萬元，跟iBond入場費相同，低門檻的一年定存息率更失守一厘，最高僅0.9厘。

政府將於本周四（8月20日）公布7月份的通脹率（CPI），業界料升幅持續放緩，星展銀行香港經濟師謝家曦料，只升0.5%，較6月份的0.7%漲幅為低，全年仍延續放緩的趨勢，只升1.1%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈較樂觀，預計7月份的通脹率升0.6%；暫仍維持今年全年通脹率錄得1%的漲幅。然而，明年有望回升2%，主要原因是低基數效應，以及新冠病毒疫情逐漸緩和後，市民開始重拾消費信心，且受惠油價相對仍處於較高位。

iBond的派息分定息及浮息兩部份，除了是定息一厘外，浮息是按綜合消費物價指數、最近6個月按年通脹率的平均數計，年息計算採較高息。

政府於上周五（14日）剛調低全年基本及整體消費物價通脹率的預測，分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%，向下修訂至1.8%及0.8%。

今年通脹低 iBond回報或僅得1厘

由此推斷，今年iBond的回報或僅得一厘，較整年的通脹率0.8%預測為高。不過，假如明年的通脹可重上2%的較高水平，這定息債的最高回報有機會重返兩厘大關，遠較定期存款息為好，畢竟一年定存目前冠全城的息率僅一厘，雙冠王由集友及工銀亞洲提供；盡管特惠息跟iBond保證年回報1厘相同，但債券的入場費僅一萬元。反觀集友的門檻為10萬元，工銀亞洲更要100萬元，兩間中資行且須指定理財戶才享最高息。

那邊廂，若單以低門檻來看，允許一萬元享高息的港銀委實不太多，半年期的萬元戶「高息王」，是信銀國際的0.95厘（見表）。一年計是天星（Airstar Bank）的0.9厘，這間虛擬銀行的起存額僅1,000元；至於首間開業的虛銀、眾安（ZA Bank）更低至1元，3個月亦有1.08厘。

此外，早前本港通脹仍高企，令通脹掛鈎債的派息不俗，舉同樣是參考通脹的銀債為例，政府於7月中公布，過去個6個月的浮息更高達2.03厘；惟俗稱「長者iBond」的銀債，保證年利率更達3厘。

致富證券業務主管郭家安說，暫未悉新iBond的具體銷售安排，暫難置評；惟以財政司司長陳茂波今天預警，本港經濟衰退的壓力較預期嚴峻，唯恐料通脹也急速回落，即使iBond設一厘的「包底息」，深信難像過往高峰期派息乍現6.08厘；唯其如此，在疫情及政治市亂局夾擊下，具有保證回報的定息產品，甚受避險族歡迎，相信發行總額百億元的iBond定獲超購。

另方面，亦有低門檻定存存息跑贏iBond，但只是1個月短存。政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，計及所有定存，高息王落在信銀國際，這中資行新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定存可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

新冠肺炎疫情 債券 虛擬銀行 通脹 iBond 港元定期存款 定期存款

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