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【內銀股危機】郭樹清：今年壞賬或大幅增加 應及早處置不良資產

即市財經 18:49 2020/08/16

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中國銀保監主席郭樹清表示，由於金融財務反應存在時滯，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，並預期不良資產將陸續暴露。

中國銀保監主席郭樹清於《求是》撰文指，為遏制衰退，經濟活動急劇收縮時，金融活動反而必須擴大，預計今年總體槓桿率和分部門槓桿率都會出現較大反彈，金融機構的壞賬可能大幅增加，故需盡早處置不良資產，打好防範化解金融風險攻堅戰。

郭樹清指，2019年銀行業新形成2.7萬億元不良貸款，出現疫情「黑天鵝」後，資產質量加倍劣變不可避免。由於金融財務反應存在時滯，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，銀行即期賬面利潤具有較大虛增成分，該情況不會持久，不良資產將陸續暴露。

他續指，在資金面寬鬆背景下，企業、居民、政府都可能增加債務。利率下行一致性預期強化后，有可能助長槓桿交易和投機行為，催生新一輪資產泡沫。因此，他表示，現時應盡最大可能提早處置不良資產，金融機構要採取更審慎的財務會計製度，做實資產分類，充分暴露不良資產。日常監管上，不簡單將不良率上升作為評判標準。要利用撥備監管要求下調騰出的財務空間，加大不良資產處置。

無限量化寬鬆政策  或造成金融危機邊緣

對於有國家實行無限量化寬鬆政策，財政貨幣雙管齊下，向市場釋放大量流動性，向個人和企業直接融資或提供擔保。郭樹清指，短期看，做法有利於穩定經濟與金融，但是中長期效果則存在很大不確定性。新興經濟體可能面臨輸入性通脹、外幣資產縮水、匯率和資本市場震盪等多重壓力。更嚴重的是，世界可能再次走到全球金融危機的邊緣。

另外，郭樹清指，房地產泡沫是威脅金融安全的最大「灰犀牛」。近年來，各地區各部門根據「房住不炒」和「一城一策」精神，優化金融資源配置，嚴防資金違規流入房地產市場。 2019年與2016年相比，房地產貸款增速下降12個百分點，新增房地產貸款佔全部新增貸款的比重下降10個百分點，既滿足房地產行業平穩發展的正常需要，又避免因資金過度集中出現更大風險。

相關文章：【內銀股】郭樹清料今年銀行業處置不良貸款3.4萬億人幣（第二版）

郭樹清︰遏制房地產泡沬　拆解影子銀行

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編輯：袁諾曦

金融機構 經濟 郭樹清 中國銀行保險監督管理委員會

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