【中美貿戰】生產力局冀港府在世貿發聲　保「香港製造」品牌

美國政府早前宣布，自9月25日起，香港出口到美國的商品必須標記原產地為「中國」，不可以再貼出「香港製造」標籤。生產力促進局期望，港府可就事件在世貿發聲，以保存「香港製造」品牌。

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生產力促進局總裁畢堅文認為，要將產品改原產地的做法，是剝奪消費者選擇適合產品權力。雖然本港直接出口美國的貨量不多，但他冀港府可透過世貿作協調，保存「香港製造」品牌，港商亦會繼續將品牌做得更好。該局主席林宣武亦表示，「香港製造」商譽給予香港國際視野，而本港作為世貿成員，應把握其獨立關稅區應有權利，業界支持港府在世貿中就事件發聲。他又認為，配額及保護主義只會造成困境，只有實行自由貿易及多邊主義制度，才能達致和平及良好的營商環境。

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料訂單需至明年3月後才回穩

另一方面，新冠肺炎疫情維持大半年仍未消散，對廠家經營構成壓力，惟林宣武稱，港商並非無生意，只是訂單較急及金額較少。他認為，香港廠商一直商譽良好，與買家關係並未有疏遠；加上廠商憑靈活變通，如過去已在不同地方設生產線，有能力應買家指定生產要求，目前只欠穩定「東風」。他預料，今年下半年營商環境仍然困難，料需要至明年3月後才可接獲更多訂單，同時強調固本培元最為重要，建議港廠可藉此時段優化產品品質及加強研發，為未來市道復甦做好準備。

畢堅文補充，在「再工業化」層面上，市場開始注視中國及東盟市場，故鼓勵廠家增加生產線。他又提到，內地市場機遇龐大，廠家若在疫下出口生意受阻，建議可考慮拓展中國內銷市場。

▲ 生產力促進局主席林宣武（左）認為，港商在目前營商環境下應固本培元，為應對市場復甦做好準備。圖右為生產力局總裁畢堅文。（生產力促進局提供圖片）

BUD專項基金 上半年批出金額錄按年增幅

事實上，面對全球經濟持續不明朗，企業此時此刻更需要額外資金去應對。有見及此，生產力局SME ReachOut將於8月24至26日舉行網上展覽《資助基金推廣全面觀2020》，以推廣政府資助基金。畢透露，今年1月至6月間，「BUD專項基金」批出的金額比去年同期增加12%，反映不少港商已漸懂得善用政府資助基金拓展海外業務。

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記者：蘇穎琪