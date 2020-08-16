【新西蘭疫情】副總理致函阿德恩 促推遲大選2個月

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間19:00）
一度逾百日沒有本地新增新冠肺炎個案的新西蘭，疫情反彈，開始出現零星確診，有見鄰國澳洲疫情嚴重，新西蘭高度緊張，當地本來今年9月舉行大選，執政盟友要求總理阿德恩推遲大選2個月至11月。
繼在野國家黨要求推遲大選後，阿德恩所屬工黨執政盟友新西蘭優先黨（New Zealand First）黨魁兼副總理彼得斯（Winston Peters）去信阿德恩（Jacinda Ardern），指疫情突然惡化，現時不是時候舉行大選。
彼得斯稱，疫情令競選工作受到很大打擊，大部分政黨停止拉票，若如期舉行，海外投票9月2日進行，意味政黨只得很短時間拉票，若不推遲，會令選舉認受性受損。他又擔心，疫情下被迫廣泛採用郵寄選票，但郵政系統未必能負擔。
新西蘭本來抗疫成績非常理想，曾連續102日沒有新增確診，總理阿德恩抗疫表現贏盡掌聲，惟新西蘭近日亦告失守，因應疫情死灰復燃，原定上周解散的新西蘭國會，亦告延遲解散。
倘順勢推遲大選，無疑增加變數，11月新西蘭疫情如何難以預料，倘嚴重惡化，難免打擊阿德恩選情，外界普遍認為她不希望推遲大選。阿德恩透過發言人表示，正考慮不同政黨意見，周一會公布決定。
新西蘭周日新增13宗確診個案，活躍個案增至69宗，累計總確診人數1622宗，死亡個案22宗，相對很多地區，疫情不算嚴重。惟近期亞太多處本來防疫理想的地區，如香港、南韓、澳洲等，疫情亦反彈，新西蘭若掉以輕心，疫情可以急速惡化。
責任編輯：林建忠
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