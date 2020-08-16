【投資海外】治安差多扒手？　移民英國住邊好？

英國政府早前宣布，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，明年一月起可為自己及直系親屬，申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住12個月，便能申請入籍。政策公布後，據移民顧問統計，不少港人都指有意移居英國，甚至聯絡當地代理買樓。英國《電訊報》引述曼徹斯特地產代理說，過住大概每半年，才有1宗成交來自香港，但過去兩周，已有7宗成交來自香港。

若有意移居英國，相信都有一個疑問：到底要到哪區定居。雖然這個問題沒有標準答案，一切視乎自己及家人所需，但最重要的是治安。值得留意的是，英國社區分得細，即使相隔兩、三條街，治安都有不同，要了解真實情況，最好問當地人。

不過，目前疫情全球肆虐，難前往英國，只能相信代理，若遇上不良代理，隨時被騙。其實靠自己也能找到相關資訊，只要到英國警方網站，便找到各區罪案數字、罪案種類等資料，相關資料甚至細分至每一條街。

英國警方網站：https://www.police.uk/

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