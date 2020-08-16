【酒醉金迷@iM網欄】年輕親民有個性：解構列級名莊副牌酒

「波爾多五大名莊」這個稱謂相信大家都耳熟能詳，拉菲、拉圖、武當、瑪歌和侯伯王(又譯紅顏容)粒粒皆星。這些一級名莊在世人追捧下身價不凡，某些市場上罕有的偉大年份更只能在拍賣行才找得到，把它們說成是紅酒界的奢侈品牌也不為過。

對於普羅葡萄酒迷而言，即使擁有五大名莊的葡萄酒，但若然年份較新，大家也可能傾向把它們置於酒櫃或酒窖裡珍藏，遇上喜慶時刻才捨得開瓶，而且這些擁有非凡陳年潛力的一級佳釀，亦的確適合大家保留十年八載，等待它們的風味逐漸演化，攀升至頂峰的一刻。

不過，普羅葡萄酒迷若然想儘早品嚐一級佳釀，亦不是没可能的。以奢侈時裝品牌為例子，他們除了售賣主打的一線產品，很多亦會推出副線品牌，例如Prada 旗下有Miu Miu, Valentino下有 Red Valentino, Max Mara 下亦有Max&Co.等等。Miu Miu, Red Valentino和Max&Co.雖然屬於「副線」，但因頂著正牌的光環，設計和品質自然亦達高水準，而且有能力獨當一面，但它們的風格一般都走年輕化，價格亦較親民，大眾消費者容易負擔。

同樣地，波爾多很多名莊亦會推出副牌酒(second vin)，甚至是三牌酒，價格更吸引！「副牌酒」的誕生, 主要是因為酒莊田裡部分的葡萄，質素未能達到釀造正牌酒的要求，酒莊便把它們釀造成另一個酒款推出市面。 一般而言，「副牌酒」多數都會以更高比例的梅洛(Merlot)混釀，因此口感上更輕柔順滑，甜美的果香更突出，也更適合較早飲用。

有意探索五大名莊酒的讀者們，筆者推介大家優先品嚐它們旗下的副牌酒：拉菲珍寶(Carruades de Lafite)、小拉圖(Les Forts de Latour)、小武當(Le Petit de Mouton Rothschild)、瑪歌紅亭(Pavillon Rouge du Chateau Margaux)及小侯伯王(Le Clarence de Haut-Brion)，一睹這些大品牌的風采！



作者_吳潔怡簡介 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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