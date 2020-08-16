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【零售寒冬】Topshop網上貼文告別 中環旗艦店關店在即

即市財經 17:52 2020/08/16

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Topshop在香港僅餘中環皇后大道中泛海大廈的兩層高的旗艦店。

多個大型國際品牌不敵疫情，相繼撤出香港市場。英國時裝品牌Topshop早前已傳出中環店於10月租約期滿後，便撤出香港的實體店業務。Topshop今日（16日）正式於官方社交平台表示，「WE'RE CLOSING SOON（關店在即）」，並感謝支持者對Topshop長久的愛護。

根據本地傳媒早前的報道，Topshop在香港僅餘中環皇后大道中泛海大廈的兩層高的旗艦店於10月約滿後將不會續約有關門店，同時終止與Lab Concept的合作協議，香港業務將轉型至網上發展。中環店為Topshop首家開設的門店。

Victoria’s Secret、Links of London及J.Crew等國際品牌亦因疫情關係暫時退出香港市場。

Topshop正式於官方社交平台發文，指關店在即。

相關文章：【零售寒冬】Topshop不續約中環店　10月約滿後撤出香港

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編輯：袁諾曦

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