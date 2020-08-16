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【在家旅遊】港人患假期缺乏症　足不出戶都可「眼睛去旅行」？

理財智慧 18:01 2020/08/16

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疫情影響下，香港人苦無出外旅遊機會，根據Expedia.com.hk早前的「假期缺乏症」旅遊調查顯示，香港人是亞洲群組中最渴望度假之一，Expedia因此推出「Things To Do From Home」網上平台，搜羅了世界各地的不同虛擬體驗，讓大家足不出戶仍可來一趟「眼睛去旅行」。

Expedia.com.hk的「假期缺乏症」旅遊調查顯示，度假對個人生活及精神健康有正面影響。超過九成受訪者同意「定期度假對整體健康很重要」，而「定期度假也讓他們感覺與朋友和家人有更多的連繫」。此外，92%受訪者認為「度假給他們機會按『重設』按鈕，放下壓力和焦慮」。

調查亦發現，近九成受訪者認為「看度假時的照片和影片」，以及「與朋友和家人交談」並「分享回憶」能尋找旅遊時度假的心情。

在「Things to Do From Home」網站內，虛擬體驗包括世界各地名勝景點介紹、城市導航、博物館導覽、自然奇觀、地理歷史、航天小知識、音樂及歌劇、主題公園虛擬體驗，以及網上廚藝班，部份活動更是免費。

中文網址：https://www.expedia.com.hk/lp/things-to-do-from-home?langid=3076

英文網址：https://www.expedia.com/things-to-do/from-home (部份活動只於英文版提供）

虛擬導覽包括：

網上廚藝班：跟當地人學地道菜式，例如西班牙tapas、意大利的tiramisu和pizza，為未能在晚上出外用膳的你提供在家「小煮意 」；

景點介紹和城市導航：地區涵蓋美國、英國、荷蘭、挪威、法國、意大利、西班牙、土耳其和日本；

博物館導覽：免費導覽包括美國自然歷史博物館、英國國家美術館、荷蘭國家博物館、德國佩加蒙博物館、墨西哥芙烈達卡蘿博物館及美國紐約古根漢博物館；

自然奇觀和地理歷史：見識世界奇觀，例如南美洲巴塔哥尼亞、北美洲黃石國家公園、埃及金字塔、古羅馬城等等；

航天小知識：透過視像進入美國NASA太空總署，利用360全視像影片探索火星，適合所有科學狂迷；

音樂及歌劇：欣賞世界級交響樂團、莎士比亞劇目、百老匯歌舞等等；

主題公園：虛擬體驗各地大型主題公園設施，滿足視覺感觀刺激。

 

 

撰文 : 記者：李兆明

智遊網（Expedia，美：EXPE） 壓力 歌劇 疫情

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