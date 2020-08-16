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【新股IPO】藥明巨諾遞交上市申請集資最多23.4億 淡馬錫、紅杉資本有份投資

即市財經 17:37 2020/08/16

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藥明巨諾據報集資最多23.4億元。

內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾（JW Therapeutics）於上周遞交上市申請，據外電早前報道，公司計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.3億港元），聯席保薦人為高盛及瑞銀。

藥明巨諾是藥明康德  （02359） 及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立。截至今年8月5日，集團產品管線合共有7種治療血液癌症及實體瘤的細胞免疫療法候選產品；潛在的管線產品亦有7種血液惡性腫瘤及實體瘤產品。

據招股書初步顯示，截至今年上半年，公司擴大至虧損約6.5億元（人民幣，下同），去年同期為3.6億元；經營虧損則進一步擴大至1.58億元，去年同期為8011萬元。

藥明巨諾於今年6月份通過1億美元（約7.8億港元）B輪融資，於2019年完成1.68億美元（約13.1億港元）A輪融資，當中淡馬錫、紅杉資本亦有份投資。

公司集資所得將用於核心候選產品relmacel、其他侯選產品、潛在管線產品及營運資金及一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：謝卓榮

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