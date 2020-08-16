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雷軍：小米新10年重新創業 王翔周受資盧偉冰成合夥人

即市財經 17:24 2020/08/16

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小米未來10年新合夥人團隊成立。

小米 （01810） 迎來成立10周年，創辦人、董事長雷軍今日發出全員信，宣布實行合夥人計劃，合夥人團隊新增4名成員，分別為王翔、周受資、張峰、盧偉冰，加上5位依然在職的創始合夥人，9人的合夥人團隊將帶領小米在未來10年重新創業。

王翔於2015年加入小米，現任集團總裁。周受資2015年加入小米，現任集團高級副總裁、國際部總裁。張峰2016年加入小米，現在擔任小米集團副總裁、集團參謀長、集團採購委員會主席。盧偉冰則於2019年1月才加入小米，現擔任集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理。

而5名依然在職的小米創始人包括董事長雷軍、副董事長林斌、首席戰略官王川、高級副總裁洪鋒、高級副總裁劉德。

雷軍表示，小米的合夥人制度是集團核心事項的集體決策機制，也是小米文化價值觀和互聯網方法論的傳承機制，新合夥人的加入，將大大增強小米下一個十年的戰略牽引力和行動耐久力，為小米新征程提供強有力的核心管理保障。

除了合夥人制度，小米新十年創業者計劃亦已同時啟動。公司將選拔百位認同小米使命、願景、價值觀，有能力、有潛力、並且在核心崗位有突出戰功的年輕幹部，激勵他們以創業者心態和投入度，和公司共繪未來十年的美好藍圖。

核心戰略將升級為「手機 X AIoT」

此外雷軍指，下一個十年小米的核心戰略將升級為「手機 X AIoT」，更強調乘法效應。手機核心業務和AIoT（人工智能+物聯網）生態佈局，不再只是簡單的加法，也不是簡單的並列關係，而是能引起質能轉化的方程式。

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編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍

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