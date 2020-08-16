【定期存款】中資大行9度劈減港元定存息 3個月存息0.55厘仍稱冠發鈔行

▲ 中銀香港於上周六減港元短存息，令短中長息罕有齊報0.55厘，雖跑贏發鈔行息率，但遠跑輸iBond定息一厘 。

追息族注意，再有大行減港元定期存款息率，中銀香港 （02388） 於昨天（8月15日）略減3個月港元定存年息0.05厘，新息率報0.55厘，竟罕有跟半年及一年的港元定存息看齊。這間中資行自6月中以來已第9度劈減息率，對上一次出手只是上周六（8日），當天更全面下調短中長息。專家以發鈔行帶頭降息，料中小行再跟減。

比併大型銀行，即使中銀頻頻削低港元定存息，但目前其3個月年息仍稱冠發鈔行，以0.55厘險勝滙豐的0.5厘，更抛離渣打的0.35厘，跟另一分行較多的恒生 （00011） 相同；半年期計，以恒生的0.6厘稱冠，中銀及滙豐皆為0.55厘，以及渣打的0.4厘；至於一年期，恒生以0.6厘，跑贏滙豐及中銀俱報0.55厘，渣打則為0.4厘。

綜觀目前大行的一年港元定存息，皆遠低於一厘，大幅跑輸通脹掛鈎債券（iBond 2020）保證年回報一厘，市傳這定息債或於9月中開賣。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，共涉資約700億元的商機，新客戶斥10萬元，存3個月定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。

上周12間港銀 齊減港元定存息

此外，8月剛過一半；但上周竟多達12間大小行齊減息，包括上周一（10日）滙豐已率先帶頭全面減息。渣打、中銀香港、東亞 （00023） 及花旗等大行亦追趕降息快車；中小業界如華僑永亨、創興 （01111） 、交銀香港及集友也削低不同存期的年息；以至3間虛擬銀行亦鬥減，眾安（ZA Bank）砍低半年及一年息；天星（Airstar Bank）則全綫減短中長息、匯立（WeLab Bank）則削短存。

而大行劈息絕不手軟，如花旗把3個月港元定存年息狠削0.6厘，至僅得0.6厘；全周僅大新 （02356） 逆市一面倒獨加，把3個月港元定存年息微升0.1厘，新息率至0.6厘；可是，跟同期高息王10厘仍相距甚遠，3個月破頂息仍以信銀國際的10厘稱冠。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定存可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

總觀以上12間大中小行猛減息，無懼第4間虛銀livi Bank加入競爭，中銀香港有份投資的虛銀於上周三（12日）正式開業。

livi是中銀、京東數字科技及怡和集團合資組成的虛銀，初始投資額25億元，業界憧憬其包辦衣食住行優惠；但新加入戰團者暫未見打高息定存的價格戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪