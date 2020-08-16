【香港經濟】陳茂波：管控經濟衰退壓力較預期嚴峻 料今財年預算赤字增至2900億

▲ 財政司司長陳茂波表示，管控疫情的難度抑或經濟衰退的壓力較原來預期的更嚴峻。

財政司司長陳茂波發表網誌表示，管控疫情的難度抑或經濟衰退的壓力較原來預期的更嚴峻，故港府第二度下調經濟預測，料全年收縮6%至8%。陳茂波指，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年三月底時的11,000多億降至8,000多億元，惟尚未計及今年度政府的稅收和賣地收入肯定會減少的影響。

對於經濟何時見曙光，陳茂波指，從內部情況來看，關鍵是防疫抗疫工作，本地感染的新增確診個案何時大幅回落，巿民生活和經濟活動可逐步恢復正常。從外圍環境而言，則要看海外國家的控疫情況何時見效，以及中美關係往後的發展。惟今年第二季，歐美以至鄰近的新加坡，經濟均陷雙位數的負增長，且疫情時有反覆甚至未有受控跡象，短中期經濟前景難言樂觀。

疫情受控經濟才能有力恢復

他又指，近期已加強為高風險群組進行檢測，下一步希望透過普及的自願檢測計劃，盡最大可能找出有病徵和沒病徵的感染者，並提供即時的隔離、治療和護理，中斷潛在傳播鏈，盡速讓市民恢復安全的出行與生活，從而最大程度恢復經濟的動力，疫情受控才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，經濟才能有力地恢復。

他續指，目前第三波疫情未完，專家們估計冬季還可能出現另一波疫情，即使有疫苗出現，亦非一年半載可以把問題解決。面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，在透過財政措施紓緩企業及市民壓力時，須確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮，以及維護本港的金融穩定。

同時，政府會著力透過具槓桿效益的措施，提供適切的協助。例如，金管局最近聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。相關協調機制至今已推出四輪支援企業措施，除了「預先批核還息不還本」計劃，還有延長貸款還款期及貿易融資貸款額轉為現金透支額等。截至今年6月底，銀行業為支援企業客戶已經批出超過42 000宗相關申請，涉及金額超過5,000億元。

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編輯：袁諾曦