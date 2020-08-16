盧卡申科：俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間17:00）
白俄羅斯大選引發的示烕浪潮持續，並有愈演愈烈之勢，國際社會關注，掌權26年的總統盧卡申科統治受威脅之際，盧卡申科一改不靠外出，要自行解決問題的講法，稱獲俄羅斯全面支持，維護國家安全。俄羅斯稱有信心騷亂問題快速解決。
盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通了很長的一通電話，就白俄局勢深入詳盡交談，俄方將提供全面協助，助維護白俄安全（comprehensive help will be given to ensure the security of Belarus）。他形容普京對白俄局勢之關注，令他相當驚訝。
他稱注意到北約（NATO）正在鄰國波蘭及立陶宛進行軍演，不能坐視不理。盧卡申科表示，在軍事問題上，據俄白聯盟（union state）及集體安全條約組織（CSTO）框架，目前的情況符合協議。
俄方亦發聲明，指普京與盧卡申科通電話時，曾提及對快速解決白俄羅斯騷亂問題充滿信心，聲明稱，不能讓目前情況被摧毀性力量利用，破壞俄白兩國的互惠互利關係。
盧卡申科早前曾在國防部會議上表示，不需要任何外國政府及中間人助解決危機，不會向任何人交出國家。惟示威潮愈演愈烈，加上外國政府的制裁威脅，對外援態度明顯改變，內外交困的盧卡申科，處境孤立，普京成唯一可依靠的盟友。
責任編輯：林建忠
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