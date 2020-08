▲ 盧卡申科:俄羅斯會全面協助維護白俄羅斯安全

白俄羅斯大選引發的示烕浪潮持續,並有愈演愈烈之勢,國際社會關注,掌權26年的總統盧卡申科統治受威脅之際,盧卡申科一改不靠外出,要自行解決問題的講法,稱獲俄羅斯全面支持,維護國家安全。俄羅斯稱有信心騷亂問題快速解決。

白俄羅斯總統5度連任 民眾不滿結果爆發示威

白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚

盧卡申科(Alexander Lukashenko)表示,與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)通了很長的一通電話,就白俄局勢深入詳盡交談,俄方將提供全面協助,助維護白俄安全(comprehensive help will be given to ensure the security of Belarus)。他形容普京對白俄局勢之關注,令他相當驚訝。

他稱注意到北約(NATO)正在鄰國波蘭及立陶宛進行軍演,不能坐視不理。盧卡申科表示,在軍事問題上,據俄白聯盟(union state)及集體安全條約組織(CSTO)框架,目前的情況符合協議。

白俄羅斯總統否認逃亡海外 反對派再號召示威

普京倡白俄與俄加強融合 分析憂俄乘亂呑併白俄羅斯

俄方亦發聲明,指普京與盧卡申科通電話時,曾提及對快速解決白俄羅斯騷亂問題充滿信心,聲明稱,不能讓目前情況被摧毀性力量利用,破壞俄白兩國的互惠互利關係。

盧卡申科早前曾在國防部會議上表示,不需要任何外國政府及中間人助解決危機,不會向任何人交出國家。惟示威潮愈演愈烈,加上外國政府的制裁威脅,對外援態度明顯改變,內外交困的盧卡申科,處境孤立,普京成唯一可依靠的盟友。

特朗普弟弟病逝 終年71歲

【美國疫情】全國日增5萬宗 加州突破60萬確診

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱