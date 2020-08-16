【港股追蹤】BNP報告：中小股跑贏大市　薦3隻內房 醫藥 汽車股（附表列）

BNP發表報告指出，美國政府及聯儲局推出貨幣及財政政策刺激經濟，令資金重新流入亞洲市場，不過總量不及過去的高峰期如2017年首季、2019年首季或2019年第四季。

過去8星期，亞洲六國（台灣、南韓、泰國、印尼、菲律賓及印度）累計資金錄得浄流出，只有印度意外地淨流入19億美元。至於中國透過北向互聯互通錄得348億元人民幣，保持強勁。

報告指出，數據顯示ETF資金流出，但主動基金的資金正卻流入市場，傳統智慧告訴市場中小型股份會受惠於主動基金買入，跑贏大型股份，過去3個月，中國市場已出現這個情況。

該行又推介亞洲區內20隻中型股及14隻小型股份，當中有3隻在港股市場上市，分別是北京汽車（01958）、中國奧園（03883）及三生製藥（01530）。

股份 周五收報(元) 評級 目標價(元) 上升空間(%) 三生製藥(01530) 9.39 買入 11.7 24.6 北京汽車(01958) 3.93 買入 5.1 29.8 中國奧園(03883) 9.66 買入 12.8 32.5

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