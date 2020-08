【中美角力】美國總統特朗普：考慮對更多中國科技公司施壓

▲ 美國總特特朗普表示,考慮對更多中國科技公司施壓。

美國總統特朗普(Donald Trump)早前簽署字節跳動(ByteDance)及騰訊 (00700) 旗下WeChat交易禁令,他最新在回答記者提問時稱,考慮向更多中資科技企業施壓。

在白宮一場發布會上,有記者問特朗普「還有哪些中國科技公司你會考慮施加禁令,例如阿里巴巴?」特朗普回答「是的,我們正作其他一些考慮(Well,we're looking at other things,yes)。」

特朗普表示,最重要的是華為,但華為不在美國營運,美國已經告知某些國家及地區對華為的看法, 他們可以選擇繼續使用華為,但美國不會再與他們共享情報。

特朗普於本月7日曾經簽署行政命令,禁止45天後美國企業或個人進行與字節跳動、WeChat相關的交易,字節跳動須在9月15日前出售TikTok美國業務。特朗普在周末再簽署新行政命令,延長TikTok美國業務出售期限,由45日延長至90日。

相關文章:

【TikTok拆骨】特朗普允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令 馬化騰:WeChat、微信是不同產品(第二版)

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30, 八大財金名家包括:陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松,會於《香港經濟日報》坐陣!立即免費下載,詳情:https://bit.ly/2WtzVxq

編輯:陳健婷