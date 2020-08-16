【中美角力】美國總統特朗普：考慮對更多中國科技公司施壓

▲ 美國總特特朗普表示，考慮對更多中國科技公司施壓。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署字節跳動（ByteDance）及騰訊 （00700） 旗下WeChat交易禁令，他最新在回答記者提問時稱，考慮向更多中資科技企業施壓。

在白宮一場發布會上，有記者問特朗普「還有哪些中國科技公司你會考慮施加禁令，例如阿里巴巴？」特朗普回答「是的，我們正作其他一些考慮（Well，we're looking at other things，yes）。」

特朗普表示，最重要的是華為，但華為不在美國營運，美國已經告知某些國家及地區對華為的看法， 他們可以選擇繼續使用華為，但美國不會再與他們共享情報。

特朗普於本月7日曾經簽署行政命令，禁止45天後美國企業或個人進行與字節跳動、WeChat相關的交易，字節跳動須在9月15日前出售TikTok美國業務。特朗普在周末再簽署新行政命令，延長TikTok美國業務出售期限，由45日延長至90日。

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編輯：陳健婷