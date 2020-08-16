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【置業指南】怕簽臨約後被隔離　疫市買樓點自保

股樓投資 16:46 2020/08/16

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疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，部分業主看淡後市，紛紛減價賣樓。能以低市價入市當然高興，惟物業買賣需時，假如簽臨時買賣合約後，不幸確診，又或被強制隔制，未能及時完成交易，買家隨時被迫撻訂。要避免此情況，其實可於買賣合約內，加入特定條款，保障買賣雙方。

地監局早前向持牌代理發通告指，若買賣雙方擔心疫情對物業成交構成影響，可在臨時買賣合約內，加入特定條款。地監局同時擬備一個範本，供代理參考。據範本顯示，假如買賣雙方因疫情而被隔離，甚至律師樓被要求關閉，以進行消毒，則可延長交易時間，甚至可於指定日期前廢除交易，且不用賠訂。

不過，地監局指：「持牌人應留意，該條款只供參考。立約各方可更改該條款的內容及決定是否採納該條款；並應經共同協定後才採用。持牌人應向客戶解釋該條款，建議他們考慮在臨約中加入相關的條款；及在有需要的情況下先尋求獨立法律意見，才簽署臨約。」

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撰文 : 黃卓賢

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