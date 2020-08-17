【馬拉達人@iM網欄】疫下望梅止渴 細數吉隆坡好去處

香港人最鍾意去旅行，疫情爆發第二波令大家去旅行遙遙無期。在這段時間大家多數留在家中，電視不停播放很多旅遊特輯，有點望梅止渴的感覺。最近疫情有緩和跡象，相信大家希望關口能盡快恢復讓大家可以到外面唞唞氣。

講到去旅行，相信大家都會想起台灣、日本、韓國、泰國等地。由於工作關係小弟經常接觸馬來西亞，今次就等我同大家介紹馬來西亞吉隆坡。

吉隆坡是馬來西亞首都，可以講是馬來西亞國家政治及經濟金融中心，同時亦是宗教文化、教育、時尚生活集中地。相信很多旅遊書都會介紹吉隆坡。這次為大家推介的是本人經常到達的地方。 吉隆坡一帶居住了許多華人，佔了人口比例將近40%。本地的華人都能說一口流利的華語(普通話)、廣東話、福建話、客家話，因此中國人、香港人、台灣人到吉隆坡自助旅行完全不會有語言障礙！

首先為大家推介的是位於吉隆坡市中心的雙子塔KLCC，是馬來西亞地標！由馬來西亞國家石油公司擁有，是馬來西亞第二高的摩天大樓，曾經是世界最高的摩天大樓，但後來被台北101超越。目前仍是世界上最高的雙棟大樓，也是20世紀最高的摩天大廈。本人推介的就是它的商場，因為集合了很多Luxury brands是購物必到之地。而且還有很多餐廳、咖啡室，可以輕鬆食High tea，享受一個悠閒的下午。

第二個推介的地方就是阿羅街美食區，集合了很多特色美食，本人最愛一定是黃亞華燒雞翼，另外有海鮮快炒店，有點像香港廟街的感覺。

第三個推介的地方是SS2, 位於Petaling Jaya, 這個地方有點像香港的旺角，有很多華人居住。喜歡食榴槤人士必定要到這裡的榴槤街，可以食一個榴槤放題。另外亦可以在這裏品嚐馬來西亞出名的肉骨茶。原來肉骨茶是有乾濕之分，濕指的是放在湯裏，而乾的是用砂鍋炒煮，非常野味。另外這裏有很多massage house，原來他們亦很喜歡做按摩，如需要大家記得先預約，因為經常爆滿。

最後為大家介紹的是全吉隆坡最長的康樂夜市，從Ikon Connaught門口開始，到Jalan Cergas結束，全長2公里，要逛完大概2.5個小時左右 。康樂夜市逢星期三先開業，攤主有95%都是馬來西亞華人，有很多不同的中國及馬來西亞美食，來這裏逛的也大多數是馬來西亞的年輕人，如喜歡逛夜市是必到的地方。

作者_姚亦澧簡介：

從事幕前演出超過十年，四十而立，開始對自已前景有一定追求。近年開始從商，實行雙綫發展。

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