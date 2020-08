【IG新功能】Instagram用戶　即將可向Facebook朋友發訊息

▲ Instagram的即時通訊,據報將會與Facebook整合。(圖片來源:法新社)

Facebook即將打通旗下社交平台Instagram與Facebook Messenger即時訊息通訊功能。據外媒報道,部分Instagram的用戶日前收到更新通知,其中一項新功能為「可與使用Facebook的朋友聊天」。

科技網媒The Verge報道,部分Instagram用戶日前在使用應用時,畫面彈出更新訊息,指「There's a New Way to Message on Instagram」,並介紹4個更新項目:色彩豐富的聊天介面、使用Emoji、滑動屏幕以回應訊息、以及與Facebook用戶聊天。報道指,當用戶選擇更新後,Instagram介面上的Direct Message標誌將會轉變為Facebook Messenger的箭嘴標誌,而且聊天介面亦如介紹般更新,惟暫時仍未可向Facebook用戶發訊息。

早於去年,Facebook已表示會打通旗下三大平台:Facebook、WhatsApp與Instagram,並正在改動其系統的底層基建,今次的升級相信亦是這項目標的其中一步,該企暫未回應媒體查詢。預計一如其他Instagram新功能,正式推出前會先在限定地區,向部分用戶進行測試,因此其他用戶或要再等候一段時間才可使用有關功能。

責任編輯:周俊霖