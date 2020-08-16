【IG新功能】Instagram用戶　即將可向Facebook朋友發訊息

▲ Instagram的即時通訊，據報將會與Facebook整合。（圖片來源：法新社）

Facebook即將打通旗下社交平台Instagram與Facebook Messenger即時訊息通訊功能。據外媒報道，部分Instagram的用戶日前收到更新通知，其中一項新功能為「可與使用Facebook的朋友聊天」。

科技網媒The Verge報道，部分Instagram用戶日前在使用應用時，畫面彈出更新訊息，指「There's a New Way to Message on Instagram」，並介紹4個更新項目：色彩豐富的聊天介面、使用Emoji、滑動屏幕以回應訊息、以及與Facebook用戶聊天。報道指，當用戶選擇更新後，Instagram介面上的Direct Message標誌將會轉變為Facebook Messenger的箭嘴標誌，而且聊天介面亦如介紹般更新，惟暫時仍未可向Facebook用戶發訊息。

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早於去年，Facebook已表示會打通旗下三大平台：Facebook、WhatsApp與Instagram，並正在改動其系統的底層基建，今次的升級相信亦是這項目標的其中一步，該企暫未回應媒體查詢。預計一如其他Instagram新功能，正式推出前會先在限定地區，向部分用戶進行測試，因此其他用戶或要再等候一段時間才可使用有關功能。

責任編輯：周俊霖