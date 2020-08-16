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【疫轉全球】12個新冠零確診國家  有冇興趣去避疫？  

環球政經 15:51 2020/08/16

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新冠肺炎疫情席捲全球，全球有超過2000萬人受感染，有76萬人死亡，接近1300萬人復元，大國小國似乎都不能幸俛。但外國有傳媒發現，至8月15日止，有12個國家至今仍無確診數字，其中包括北韓及中亞國家土庫曼，佔大部份是一眾人煙稀少的太平洋島國。是避過疫情零確診，抑或未能完全掌握情況而沒有數字，資料有限難判斷。

亞洲國家：

北韓

大平洋島國：

Kiribati

馬紹爾群島（Marshall Islands）

Micronesia

Nauru

帛琉(Palau)

薩摩亞（Samoa）

索羅門群島（Solomon Islands）

東加（Tonga）

Tuvalu

Vanuatu（瓦努阿圖）

中亞國家：

土庫曼（Turkmenistan）

 

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責任編輯：鄭靜珊

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