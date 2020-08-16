【美國疫情】教師集體請病假 成功迫使校區撤回復課決定

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，惟部分地區堅持復課，亞利桑那州有校區無視州政府的安全指引，在疫情未減弱至復課所度程度下，仍計劃在周一（17日）復課，引起教師極度不滿，集體請病假抗議，校區被迫撤回復課決定。

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爆發教師請假潮的是亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的J.O. Combs聯合校區，區內250名教師中，109人表明不會回校上課。校區發聲明，指出現「教職員人數不足情況」（insufficient staffing），決定撤回周一復課的決定。

聲明解釋，收到教師一面倒的回應，指擔心回校上課不安全，大量職員請病假，又稱不清楚教師會請假多久，未能確認面授課堂何時能恢復。

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有當地幼稚園教師指，對區內教師團結起來，行使集體權力感高興，又稱全國教師都應一同請病假。

在美國，復課與否成為極具爭議性的問題，當地疫情嚴重，同學因上課染疫風險難以排除。但學童長期不上課，引起的情緒及學習進度問題，亦令人擔心，家長亦因要照顧子女阻礙工作，有家長強烈要求復課，認為是較現實可行的做法。

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亞利桑那州政府已為復課訂立指引，州內暫時無一地區符合復課資格，惟校區日前向家長發通告，指校區理事會經投票後，決定周一復課。聲明指注意到州政府指引，收到家長強烈意見指極有需要讓子女上課，強調是艱難的決定。

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責任編輯：林建忠

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