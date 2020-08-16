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【共渡時艱】德國汽車工會將跟資方談判 照提加薪  拋另一條蹺免裁員？

環球政經 15:51 2020/08/16

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德國最大的工會IG Metall代表Audi、BMW及Porsche等主要汽車製造商工一人，是歐洲最大的工業工會，該工會即將跟資方進行例會準備下一年安排，當地報導指，工會方將如常地提出加人工，即使經濟展望不樂觀，但就會提出每周四天上班，避免裁員。

汽車製造業是德國重要經濟支柱之一，貢獻德國GDP約5%，並養活83萬人。但該行業正面臨不少挑戰，包括電動車的競爭、或轉向電動車生產、自動化數據化程度正不斷提高等，近大半年因新冠疫情的影響，德國的汽車製造業掙扎着，行業要求政府對燃油汽車進行補貼。德國政府曾委託公司研究汽車製造業前景，得出到2030年，行業將失去40萬個工作崗位的結論。

IG Metall將向資方提出工人每周五天減為四天，減輕公司負擔，讓員工可以繼續留下，而公司成本開支減省，人材仍得以留下。但亦會提出加薪要求，即使面對經濟前景不樂觀。

早前汽車零件配件製造商如ZF、Bosch在今年夏天，勞資雙方已達減少工時的協議，普遍認為該協議為其他企業開路，減省成本卻不用裁員。

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責任編輯：鄭靜珊

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