  • 33°C
香港時間 : 2020816日 (日) 13:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普弟弟病逝 終年71歲

環球社會熱點 12:46 2020/08/16

分享：

美國總統特朗普（Donald Trump）的弟弟羅伯特（Robert Trump）因病逝世，終年71歲。特朗普發悼文對弟弟離世致哀，形容二人不僅是兄弟，更是最好的朋友，他朝一日終會再相遇。

【美國疫情】全國日增5萬宗 加州突破60萬確診

美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟

白宮較早前公布，特朗普在周五緊急前往紐約，探望病重的弟弟，羅伯特及至周六晚離世。白宮未有交代他的死因，《紐約時報》引述特朗普家族好友指，一直服用薄血藥的羅伯特近期曾跌倒，導致腦出血，且病情相當嚴重。

特朗普發悼文，稱對弟弟的離世感心情沉重，指兩人不僅是兄弟，更是最好的朋友，他會被非常懷念，對於他的記憶會永留心中，祝願他安息。特朗普出發往紐約探望弟弟前，曾稱二人關係一直良好。

【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普

特朗普姪女回憶錄爆黑歷史 1周賣135萬本 4國銷售奪冠

羅伯特在特朗普五兄弟姐妹中排行第五，在紐約社交圈亦是名人，但近年轉向低調，直至近月特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）出書大爆家族內幕，羅伯特聯同兄弟姐妹入稟試圖阻止新書出版，再成為新聞人物。

特朗普曾在著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）中，承認曾欺凌自己的弟弟，他在書中稱：「有一個像我這樣的兄弟想必十分不容易，但他（羅伯特）從來不說什麼，我們很親近。」他在書中亦稱讚弟弟平易近人，與任何人都相處得來。

斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態

羅伯特的事業生涯，始於華爾街，後來加入家族商業王國，擔任特朗普集團（Trump Organization）高層。有特朗普傳記作家形容，羅伯特為人溫和理智，不像特朗普般愛出風頭，虛張聲勢的事情留給兄長，但他有時亦展現特朗普般的脾氣。

奧地利「世界最美小鎮」逼爆本地客 居民感驚喜

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

名人隕歿 美國 白宮 特朗普

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間13:00）

下一篇文章

【俄羅斯疫苗】俄羅斯衛生部：已開始生產新冠疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間13:00）
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟
美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟
【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用
【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用