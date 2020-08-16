特朗普弟弟病逝 終年71歲

美國總統特朗普（Donald Trump）的弟弟羅伯特（Robert Trump）因病逝世，終年71歲。特朗普發悼文對弟弟離世致哀，形容二人不僅是兄弟，更是最好的朋友，他朝一日終會再相遇。

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白宮較早前公布，特朗普在周五緊急前往紐約，探望病重的弟弟，羅伯特及至周六晚離世。白宮未有交代他的死因，《紐約時報》引述特朗普家族好友指，一直服用薄血藥的羅伯特近期曾跌倒，導致腦出血，且病情相當嚴重。

特朗普發悼文，稱對弟弟的離世感心情沉重，指兩人不僅是兄弟，更是最好的朋友，他會被非常懷念，對於他的記憶會永留心中，祝願他安息。特朗普出發往紐約探望弟弟前，曾稱二人關係一直良好。

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羅伯特在特朗普五兄弟姐妹中排行第五，在紐約社交圈亦是名人，但近年轉向低調，直至近月特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）出書大爆家族內幕，羅伯特聯同兄弟姐妹入稟試圖阻止新書出版，再成為新聞人物。

特朗普曾在著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）中，承認曾欺凌自己的弟弟，他在書中稱：「有一個像我這樣的兄弟想必十分不容易，但他（羅伯特）從來不說什麼，我們很親近。」他在書中亦稱讚弟弟平易近人，與任何人都相處得來。

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羅伯特的事業生涯，始於華爾街，後來加入家族商業王國，擔任特朗普集團（Trump Organization）高層。有特朗普傳記作家形容，羅伯特為人溫和理智，不像特朗普般愛出風頭，虛張聲勢的事情留給兄長，但他有時亦展現特朗普般的脾氣。

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責任編輯：林建忠

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