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【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元　分析師：股價仍被低估

股樓投資 16:18 2020/08/16

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蘋果（AAPL）股價自3月23日以來一路反彈，漲幅高達104.9%。然而有分析師認為，蘋果的股價仍可能被低估，主因是蘋果計劃推出的捆綁式服務包「Apple One」，料為蘋果帶來更多收入。

外媒報導指，「Apple One」包含影片、音樂等多項服務，有機會於今年10月與下一代iPhone手機一同發布。蘋果以套餐方式，可吸引客戶以低於單獨訂購各項服務的總額，訂購蘋果提供的服務，從而促進經常性收入。

Wedbush科技分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）認為，這對蘋果來說是一個重大舉措，其服務收入明年有望因此增長5%，他稱：庫克通過捆綁銷售策略進一步獲取盈利，是一個天才之舉

相關文章：【蘋果發債】蘋果破天荒年內兩度發債 最新集資55億美元

蘋果股價今年年內累計上漲56%，而同期納指錄得22%漲幅，道指則跌2%。截至周五（14日）收市，蘋果股價報459.63美元，市值1.97萬億美元，距2萬億美元只有一步之遙。

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撰文 : 李勝男

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