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【恒指換馬】新變動下月生效 屆時50隻藍籌竟有咁多係國指成分股？

股樓投資 11:51 2020/08/16

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恒指公司上周五（14日）公布最新一輪指數季度檢討結果，大家最關心的自然是那隻股份能夠染藍，結果阿里巴巴（09988）大熱入選，小米集團（01810）亦屬市場預計之內，僅藥明生物（02269）屬爆冷賽果，變動在下月7日生效。

國指同日亦公布了季檢結果，阿里，小米及美團點評（03690）將晉身成國指成分股。咦，即是說阿里和小米兩隻藍籌股會同時納入國指，豈非會令指數重疊?其實這類雙重甚至多重身分的股份，現時在指數成分股中，並非少數。

大家又可以估下，現時恒生指數50隻成分股中，有多少隻股份同時是國企指數成分股？10隻?20隻?都錯，答案是23隻，即係有接近一半恒指成分股同時出現在2個指數當中。

若指數成分股重疊得太多，或有機會令相關指數的指標性有所降低，但奈何本地企業近年表現一般，能成功納入恒指的公司本來已經不多，原有在指數的成分股，亦因為業績和股價走勢平平，最終被一眾走勢強勁的中資股踢走。以今次檢討結果為例，被納入的3隻股份均屬中資股，反而被踢走的則有港資的信和置業，相信這個印象往後仍會繼續出現，重疊情況只會愈來愈常見。

 

 

撰文 : 葉志偉

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