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【港股追蹤】科技指數調整比重　騰訊中芯佔比一樣？（附成分股比重列表）

股樓投資 10:34 2020/08/16

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恒指公司剛周五（14日）的指數季度檢討中，除調整恒生指數及國企指數成分股，亦有為其他綜合指數等作出調整。上月底才推出的恒生科技指數，雖然成分股在今次檢討中未有任何改變，惟恒指公司在比重上就有作出變動。

30隻成分股中，在變動後將有6隻股份比重達上限之8%（見下表），包括美團點評（03690）、舜宇光學（02382）、阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、小米集團（01810）和中芯國際（00981），加起來比重已經是48%，足以撐起半個指數。

相關文章:【恒指換馬】有隻老牌藍籌　最新指數比重僅得0.2%?（附重磅藍籌比重表）

其他成分股方面，除阿里健康（00241）比重由不足5%，升至7.33%外，其他23隻股份比重大部分都有所下調。值得留意的是，有7隻股份比重不足1%，在指數中幾乎只是屬於「戥腳」角色。

 

股份 比重（%）
美團點評（03690） 8
舜宇光學（02382） 8
阿里巴巴（09988） 8
騰訊控股（00700） 8
小米集團（01810） 8
中芯國際（00981） 8
阿里健康（00241） 7.33
京東（09618） 4.41
金蝶國際（00268） 4.23
瑞聲科技（02018） 4.02
平安好醫生（01833） 3.65
聯想集團（00992） 3.41
金山軟件（03888） 3.02
網易（09999） 2.85
ASM太平洋（00522） 2.65
比亞迪電子（00285） 2.25
閱文集團（00772） 2.03
中興通訊（00763） 1.63
眾安在綫（06060） 1.57
同程藝龍（00780） 1.53
微盟集團（02013） 1.49
華虹半導體（01347） 1.3
新東方在綫（01797） 1.22
心動公司（02400） 0.63
鴻騰（06088） 0.6
貓眼娛樂（01896） 0.62
恒騰網絡（00136） 0.54
丘鈦科技（01478） 0.46
網龍（00777） 0.37
易鑫集團（02858） 0.18

 

撰文 : 葉志偉

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