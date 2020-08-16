【港股追蹤】科技指數調整比重　騰訊中芯佔比一樣？（附成分股比重列表）

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【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
恒指公司剛周五（14日）的指數季度檢討中，除調整恒生指數及國企指數成分股，亦有為其他綜合指數等作出調整。上月底才推出的恒生科技指數，雖然成分股在今次檢討中未有任何改變，惟恒指公司在比重上就有作出變動。
30隻成分股中，在變動後將有6隻股份比重達上限之8%（見下表），包括美團點評（03690）、舜宇光學（02382）、阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、小米集團（01810）和中芯國際（00981），加起來比重已經是48%，足以撐起半個指數。
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其他成分股方面，除阿里健康（00241）比重由不足5%，升至7.33%外，其他23隻股份比重大部分都有所下調。值得留意的是，有7隻股份比重不足1%，在指數中幾乎只是屬於「戥腳」角色。
|股份
|比重（%）
|美團點評（03690）
|8
|舜宇光學（02382）
|8
|阿里巴巴（09988）
|8
|騰訊控股（00700）
|8
|小米集團（01810）
|8
|中芯國際（00981）
|8
|阿里健康（00241）
|7.33
|京東（09618）
|4.41
|金蝶國際（00268）
|4.23
|瑞聲科技（02018）
|4.02
|平安好醫生（01833）
|3.65
|聯想集團（00992）
|3.41
|金山軟件（03888）
|3.02
|網易（09999）
|2.85
|ASM太平洋（00522）
|2.65
|比亞迪電子（00285）
|2.25
|閱文集團（00772）
|2.03
|中興通訊（00763）
|1.63
|眾安在綫（06060）
|1.57
|同程藝龍（00780）
|1.53
|微盟集團（02013）
|1.49
|華虹半導體（01347）
|1.3
|新東方在綫（01797）
|1.22
|心動公司（02400）
|0.63
|鴻騰（06088）
|0.6
|貓眼娛樂（01896）
|0.62
|恒騰網絡（00136）
|0.54
|丘鈦科技（01478）
|0.46
|網龍（00777）
|0.37
|易鑫集團（02858）
|0.18
撰文 : 葉志偉