【港股追蹤】科技指數調整比重　騰訊中芯佔比一樣？（附成分股比重列表）

恒指公司剛周五（14日）的指數季度檢討中，除調整恒生指數及國企指數成分股，亦有為其他綜合指數等作出調整。上月底才推出的恒生科技指數，雖然成分股在今次檢討中未有任何改變，惟恒指公司在比重上就有作出變動。

30隻成分股中，在變動後將有6隻股份比重達上限之8%（見下表），包括美團點評（03690）、舜宇光學（02382）、阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、小米集團（01810）和中芯國際（00981），加起來比重已經是48%，足以撐起半個指數。

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其他成分股方面，除阿里健康（00241）比重由不足5%，升至7.33%外，其他23隻股份比重大部分都有所下調。值得留意的是，有7隻股份比重不足1%，在指數中幾乎只是屬於「戥腳」角色。

股份 比重（%） 美團點評（03690） 8 舜宇光學（02382） 8 阿里巴巴（09988） 8 騰訊控股（00700） 8 小米集團（01810） 8 中芯國際（00981） 8 阿里健康（00241） 7.33 京東（09618） 4.41 金蝶國際（00268） 4.23 瑞聲科技（02018） 4.02 平安好醫生（01833） 3.65 聯想集團（00992） 3.41 金山軟件（03888） 3.02 網易（09999） 2.85 ASM太平洋（00522） 2.65 比亞迪電子（00285） 2.25 閱文集團（00772） 2.03 中興通訊（00763） 1.63 眾安在綫（06060） 1.57 同程藝龍（00780） 1.53 微盟集團（02013） 1.49 華虹半導體（01347） 1.3 新東方在綫（01797） 1.22 心動公司（02400） 0.63 鴻騰（06088） 0.6 貓眼娛樂（01896） 0.62 恒騰網絡（00136） 0.54 丘鈦科技（01478） 0.46 網龍（00777） 0.37 易鑫集團（02858） 0.18